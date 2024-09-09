Концерты, призы и прививки: как проходили выборы Главы Башкирии

На участки приходили голосовать молодожены, а где-то председатели комиссий поздравляли тех, кто прожил в браке 50 лет и более. На протяжении всех дней выборов на участках создавалась атмосфера праздника: выступали музыканты и проходили розыгрыши призов. Между тем создавались все условия для голосования жителей республики. Члены комиссии приехали даже к отшельнику.

Жених и невеста вместе ставят свои подписи. Но пока не в документе о регистрации брака. На избирательном участке №232 в Уфе историческое событие – впервые сюда голосовать пришли молодожены. Сделали это Мурат и Екатерина перед ЗАГСом, тем самым решив выполнить сначала главную миссию праздничного дня. Свадьбу уже золотую на избирательном участке в Архангельском районе отметили Могучевы. После голосования для них устроили фотосессию и вручили подарки.

На протяжении всех дней на избирательных участках царила атмосфера праздника. Где-то играли музыканты и целые оркестры, проходили благотворительные ярмарки и концерты. В Абзелиловском районе артисты села Рыскужино перед входом на участок исполнили японский танец, а в Белорецке члены участковой избирательной комиссии встречали всех в национальных костюмах народов республики. В Иглинском районе рядом с участком работал мобильный медицинский пункт. В нём можно было сдать анализы крови, проверить артериальное давление, сделать ЭКГ. На участке, расположенном в «Стерлитамак-Арене», можно было получить в подарок час бесплатного катания на коньках. Голосовали взрослые – катаются дети.

Традиционно в республике на выборы приходят семьями. Таким образом взрослые демонстрируют детям, как нужно исполнять свой гражданский долг. И даже дают им самим опустить бюллетени в урну. Пример активности показывали и участники специальной военной операции.

Для членов комиссий одной из главных задач было предоставить возможность проголосовать всем. Поэтому работали избирательные участки и на ж/д вокзале, и в больницах. Даже в мужском монастыре гражданский долг исполнили те, кто полностью посвятил свою жизнь Господу. Причем, как и во многих муниципалитетах, выбирали не только главу региона, но и депутатов местного совета.

А вот к тем, кто из-за состояния здоровья или возраста не смог прийти на участок, члены комиссий приезжали домой. Так проголосовала, к примеру, жительница Бурзянского района Сабира Бикбулатова, которая готовится отметить 100-летний юбилей. А в Салавате ветеран Великой Отечественной войны Владимир Пискарев встретил представителей УИКа в костюме и при параде. Праздник все-таки.

Члены комиссии с урной на внедорожнике УАЗ доехали и до отшельника Киньягула Салимгареева в Белорецком районе, живущего в глуши лесов. Несмотря на то, что до цивилизации более 30 км, старожил старается следить за новостями в мире. В том числе и по радио. Гостей мужчина ждал с нетерпением и рассказал, почему нужно всем голосовать.

Большое спасибо, что приехали ко мне в такую даль. Сам я пешком не дойду до Инзера. А голосовать надо, потому что это наша обязанность – выбирать будущее. Киньягул Салимгареев

Отдельные участки в республике сделали и для слабовидящих и незрячих избирателей. Здесь подготовили специальные шаблоны с трафаретами, куда вкладывают бюллетени, и информацию о кандидатах, напечатанную крупным шрифтом и шрифтом Брайля.