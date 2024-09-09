Инаугурация Главы Башкирии состоится 12 сентября

12 сентября пройдет церемония инаугурации Главы Республики Башкортостан. Об этом Радий Хабиров сообщил на первом после проведения выборов оперативном совещании. Действующий руководитель региона был выдвинут партией «Единая Россия», по результатам, озвученным на заседании председателем регионального Центризбиркома, Радий Хабиров набрал 80,21% голосов, одержав победу на выборах.
Глава республики поблагодарил жителей за оказанное доверие, управленческую команду и всех причастных к проведению выборов. Радий Хабиров добавил, что инаугурация Главы Башкортостана состоится 12 сентября. После вступления в должность вновь избранного руководителя региона Правительство республики должно подать в отставку.