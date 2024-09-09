Радий Хабиров одержал победу на выборах Главы Башкирии

Центризбирком Башкортостана постановил признать выборы главы республики состоявшимися и окончательными. Победу одержал Радий Хабиров. За него свои голоса отдали 80,21% избирателей.

Следом идет кандидат от КПРФ Артур Шайнуров — почти 7%, далее либерал-демократ Иван Сухарев, который едва не дотянул до 5%, у справедливоросса Владимира Нагорного в копилке 4,26% голосов. На последнем месте Ильшат Тимерьянов от «Новых людей» — 2,6% голосов. В голосовании приняли участие чуть более 2 млн 153 тыс. человек.