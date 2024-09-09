«Курс на развитие поддержан»: эксперты о победе Радия Хабирова на выборах

Доверие граждан к избирательному процессу и отсутствие серьезных нарушений. Так комментируют минувшие выборы эксперты. Трёхдневный формат позволил охватить большое число избирателей, а большое число общественных наблюдателей обеспечило прозрачность подсчетов. Высокую организацию отметили эксперты как внутри региона, так и из федерального центра.

Минувшая ночь выдалась бессонной для кандидатов. Особенно волнительной была атмосфера в штабе общественной поддержки Радия Хабирова. Уже с появлением предварительных результатов стало понятно — победа за действующим главой. Радий Хабиров поблагодарил членов своей команды и тех, кто за него голосовал.

Я много раз говорил, что члены партии всегда были рядом с людьми в сложные минуты. Мы прошли непростой этап, нам не стыдно за предыдущие пять лет своей работы. Ещё раз благодарю всех жителей. Будем стараться оправдать ваше доверие и впредь. Радий Хабиров

Еще до объявления предварительных результатов к победе Радия Хабирова были готовы и другие кандидаты. На заключительном брифинге в пресс-центре они, например, признали невысокие собственные шансы выиграть текущие выборы. Некоторые, например, заявили, что для себя вполне хорошим результатом считали бы и второе место.

Радий Хабиров набрал более 80% голосов. Это, по словам экспертов, означает поддержку нынешнего курса руководителя региона. Избиратели дали высокую оценку проделанной за последние годы работы, а также выразили готовность двигаться в соответствии с уже намеченными планами.

Рейтинг Радия Хабирова достаточно был высок непосредственно ещё и перед самими днями голосования. Илья Руденко, руководитель управления регионального развития Ассоциации юристов России, заместитель руководителя исполкома корпуса «За чистые выборы»

По мнению политологов, выборы также показали консолидацию общества и политических партий. У программ кандидатов были схожие положения, и все они были направлены на одну единственную цель — развитие региона.

Программа главы региона всё-таки более глубокая, более продуманная, более концептуальная. Связана с теми стратегическими целями развития, которые есть на уровне Российской Федерации. Владимир Савичев, директор института стратегических исследований Республики Башкортостан

Нынешние выборы эксперты уже признали одними из самых спокойных. На участках практически не было нарушений, а если и встречались, то незначительные. И самое главное — не было провокаций.

Выборы прошли при серьёзном наблюдении со стороны наблюдателей от партии и общественной палаты региона, что сделало выборы более прозрачными и ещё более легитимными. Евгений Шевченко, член центральной Избирательной комиссии Российской Федерации

Хорошо, когда все работают по одним стандартам, и наблюдатели внимательно следят за всем процессом. Ирина Киркора, заместитель председателя Совета по развитию гражданского общества и правам человека при Президенте Российской Федерации

Явка избирателей составила более 70%, что выше, чем во многих других регионах, где также выбирали губернаторов. Для Башкортостана высокий показатель явки — вполне обычный. Те же политологи отмечают активность и зрелость общества, проявляющего свою гражданскую позицию. 3 дня голосования позволили охватить максимальное количество избирателей. Выездные комиссии с бюллетенями добирались даже до отшельников, живущих в лесах, и до монахов в монастырях.

Итоги выборов Главы Башкирии, итоги выбора Радия Хабирова состоялись при высоком доверии избирателей, с хорошей явкой и хорошим результатом. Мы видим, что курс на развитие, за которое голосовали жители региона и избиратели, поддержан большинством. Александр Асафов, политолог, член общественной палаты России