«Курс на развитие поддержан»: эксперты о победе Радия Хабирова на выборах

Доверие граждан к избирательному процессу и отсутствие серьезных нарушений. Так комментируют минувшие выборы эксперты. Трёхдневный формат позволил охватить большое число избирателей, а большое число общественных наблюдателей обеспечило прозрачность подсчетов. Высокую организацию отметили эксперты как внутри региона, так и из федерального центра.
Минувшая ночь выдалась бессонной для кандидатов. Особенно волнительной была атмосфера в штабе общественной поддержки Радия Хабирова. Уже с появлением предварительных результатов стало понятно — победа за действующим главой. Радий Хабиров поблагодарил членов своей команды и тех, кто за него голосовал.
Еще до объявления предварительных результатов к победе Радия Хабирова были готовы и другие кандидаты. На заключительном брифинге в пресс-центре они, например, признали невысокие собственные шансы выиграть текущие выборы. Некоторые, например, заявили, что для себя вполне хорошим результатом считали бы и второе место.
Радий Хабиров набрал более 80% голосов. Это, по словам экспертов, означает поддержку нынешнего курса руководителя региона. Избиратели дали высокую оценку проделанной за последние годы работы, а также выразили готовность двигаться в соответствии с уже намеченными планами.
По мнению политологов, выборы также показали консолидацию общества и политических партий. У программ кандидатов были схожие положения, и все они были направлены на одну единственную цель — развитие региона.
Нынешние выборы эксперты уже признали одними из самых спокойных. На участках практически не было нарушений, а если и встречались, то незначительные. И самое главное — не было провокаций.
Явка избирателей составила более 70%, что выше, чем во многих других регионах, где также выбирали губернаторов. Для Башкортостана высокий показатель явки — вполне обычный. Те же политологи отмечают активность и зрелость общества, проявляющего свою гражданскую позицию. 3 дня голосования позволили охватить максимальное количество избирателей. Выездные комиссии с бюллетенями добирались даже до отшельников, живущих в лесах, и до монахов в монастырях.
Радий Хабиров, комментируя свою победу, рассказал о системной работе, которую еще предстоит провести на всех уровнях. Следующая пятилетка будет непростой для управленческой команды региона. Это связано в том числе с поддержкой специальной военной операции и непростыми макроэкономическими условиями. По его словам, в будущем важно сосредоточить внимание на судьбе каждого жителя. Только объединив усилия, можно двигаться вперёд.