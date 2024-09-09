В Башкирии будут снимать кино о героях СВО

Ко дню республики планируется представить зрителям документальный фильм о судьбах мобилизованных артистов Сибайского театрально-концертного объединения. О развитии киноиндустрии в регионе говорили сегодня на заседании правительства.
«Безбашенный», «Гостинец», «Танец героя» — названия фильмов, над которыми сейчас трудятся башкирские режиссеры. Это проекты о героях спецоперации. О погибшем татышлинце Фанисе Хусаинове, угнавшем вражеский танк, об артистах Сибайской филармонии — как раз о них фильм под рабочим названием «Танец героя». Его готовят ко дню республики. Кино посвящено танцору Ильнару Хатмуллину, героически погибшему в зоне СВО. Патриотическим проектам будут уделять особое внимание.
На совещании Радий Хабиров напомнил о своей недавней поездке в ЛНР и ДНР. Глава республики побывал в городе Красный Луч, над которым регион взял шефство. Благодаря башкирским специалистам в городе восстанавливают школы и садики, приводят в порядок дороги. И разница сейчас очень большая, отметил Радий Хабиров, по сравнению с тем временем, когда работы только начинались.
На совещании говорили и о других темах. Например, одна из них — цифровизация в регионе. Сегодня более 75% жителей республики пользуются порталом госуслуг. Самые популярные — субсидии на оплату ЖКХ, ежемесячное пособие на ребенка, принятие решения об использовании земель, присвоение адреса объекту. Представили на экране и рейтинг развития муниципальных онлайн-услуг. Некоторые районы оказались в красной зоне.
До конца этого года планируется цифровизировать меры социальной поддержки для участников СВО и членов их семей. Затронули на совещании и тему проведения уборочной кампании в регионе. Валовой намолот зерна составил порядка 1 миллиона семисот тысяч тонн, при средней урожайности 23 центнера с гектара. Погода благоволит аграриям в эти дни, поэтому уже в ближайшее время они готовы переступить экватор.