В Башкирии будут снимать кино о героях СВО

Ко дню республики планируется представить зрителям документальный фильм о судьбах мобилизованных артистов Сибайского театрально-концертного объединения. О развитии киноиндустрии в регионе говорили сегодня на заседании правительства.

«Безбашенный», «Гостинец», «Танец героя» — названия фильмов, над которыми сейчас трудятся башкирские режиссеры. Это проекты о героях спецоперации. О погибшем татышлинце Фанисе Хусаинове, угнавшем вражеский танк, об артистах Сибайской филармонии — как раз о них фильм под рабочим названием «Танец героя». Его готовят ко дню республики. Кино посвящено танцору Ильнару Хатмуллину, героически погибшему в зоне СВО. Патриотическим проектам будут уделять особое внимание.

Также в прошлом году была премьера фильма «Северные амуры», который был создан также при поддержке главы. Сейчас идёт работа по продолжению этого анимационного фильма, вторая часть которого будет посвящена генералу-майору Минигали Шаймуратову. Амина Шафикова, министр культуры Республики Башкортостан

На совещании Радий Хабиров напомнил о своей недавней поездке в ЛНР и ДНР. Глава республики побывал в городе Красный Луч, над которым регион взял шефство. Благодаря башкирским специалистам в городе восстанавливают школы и садики, приводят в порядок дороги. И разница сейчас очень большая, отметил Радий Хабиров, по сравнению с тем временем, когда работы только начинались.

Они очень рады, благодарю вас. Справедливо то, что мы помогаем им. Некоторые говорят: «Мол, вот другим делаем, а себе нет». Мы там у двух садиков крышу отремонтировали, а здесь себе за это время мы 65 садиков себе построили. Мы помогали и будем помогать. Радий Хабиров

На совещании говорили и о других темах. Например, одна из них — цифровизация в регионе. Сегодня более 75% жителей республики пользуются порталом госуслуг. Самые популярные — субсидии на оплату ЖКХ, ежемесячное пособие на ребенка, принятие решения об использовании земель, присвоение адреса объекту. Представили на экране и рейтинг развития муниципальных онлайн-услуг. Некоторые районы оказались в красной зоне.

Через полгода попрошу сравнить доклады, чтобы определить динамику развития. Понимаю, что это непростая работа. Радий Хабиров