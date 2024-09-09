В Башкирии будут снимать кино о героях СВО

Ко дню республики планируется представить зрителям документальный фильм о судьбах мобилизованных артистов Сибайского театрально-концертного объединения. О развитии киноиндустрии в регионе говорили сегодня на заседании правительства.

«Безбашенный», «Гостинец», «Танец героя» — названия фильмов, над которыми сейчас трудятся башкирские режиссеры. Это проекты о героях спецоперации. О погибшем татышлинце Фанисе Хусаинове, угнавшем вражеский танк, об артистах Сибайской филармонии — как раз о них фильм под рабочим названием «Танец героя». Его готовят ко дню республики. Кино посвящено танцору Ильнару Хатмуллину, героически погибшему в зоне СВО. Патриотическим проектам будут уделять особое внимание.

Также в прошлом году была премьера фильма «Северные амуры», который был создан также при поддержке главы. Сейчас идёт работа по продолжению этого анимационного фильма, вторая часть которого будет посвящена генералу-майору Минигали Шаймуратову.

Амина Шафикова, министр культуры Республики Башкортостан

На совещании Радий Хабиров напомнил о своей недавней поездке в ЛНР и ДНР. Глава республики побывал в городе Красный Луч, над которым регион взял шефство. Благодаря башкирским специалистам в городе восстанавливают школы и садики, приводят в порядок дороги. И разница сейчас очень большая, отметил Радий Хабиров, по сравнению с тем временем, когда работы только начинались.

Они очень рады, благодарю вас. Справедливо то, что мы помогаем им. Некоторые говорят: «Мол, вот другим делаем, а себе нет». Мы там у двух садиков крышу отремонтировали, а здесь себе за это время мы 65 садиков себе построили. Мы помогали и будем помогать.

Радий Хабиров
Фото №1 - В Башкирии будут снимать кино о героях СВО

На совещании говорили и о других темах. Например, одна из них — цифровизация в регионе. Сегодня более 75% жителей республики пользуются порталом госуслуг. Самые популярные — субсидии на оплату ЖКХ, ежемесячное пособие на ребенка, принятие решения об использовании земель, присвоение адреса объекту. Представили на экране и рейтинг развития муниципальных онлайн-услуг. Некоторые районы оказались в красной зоне.

Пенальти

Через полгода попрошу сравнить доклады, чтобы определить динамику развития. Понимаю, что это непростая работа.

Радий Хабиров

До конца этого года планируется цифровизировать меры социальной поддержки для участников СВО и членов их семей. Затронули на совещании и тему проведения уборочной кампании в регионе. Валовой намолот зерна составил порядка 1 миллиона семисот тысяч тонн, при средней урожайности 23 центнера с гектара. Погода благоволит аграриям в эти дни, поэтому уже в ближайшее время они готовы переступить экватор.

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