В России стартовали матчи первенства по хоккею среди юниоров

Стартовали матчи Первенства России Уральского, Сибирского и Приволжского округов. Всего в соревнованиях примут участие 200 команд из 55 хоккейных школ из 37 городов. Республику в первенстве представляют воспитанники школ «Салават Юлаев» и «Астра» из Уфы и школы «Торос» из Нефтекамска. В юношеской хоккейной лиге, где выступают спортсмены до 18 лет, дебютанты турнира, игроки «Астры», принимали на своем льду команду «Хризотил» из Свердловской области.