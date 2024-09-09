В России стартовали матчи первенства по хоккею среди юниоров

Стартовали матчи Первенства России Уральского, Сибирского и Приволжского округов. Всего в соревнованиях примут участие 200 команд из 55 хоккейных школ из 37 городов. Республику в первенстве представляют воспитанники школ «Салават Юлаев» и «Астра» из Уфы и школы «Торос» из Нефтекамска. В юношеской хоккейной лиге, где выступают спортсмены до 18 лет, дебютанты турнира, игроки «Астры», принимали на своем льду команду «Хризотил» из Свердловской области.

Соперник хороший, из области, где хоккей развит. Тут просто сыграет роль возраст, так как соперники 2007 года рождения, а наши ребята — 2008 года.

Альберт Ильясов, исполнительный директор Федерации хоккея Республики Башкортостан

Серьезно начали выходить на уровень России второй сезон. У нас 5 команд заявлено уже, мы заявились и волнуемся за юниорскую лигу, это юноши до 18 лет, которые будут играть в этом сезоне.

Венер Гимазетдинов, основатель проекта «Астра-территория спорта»

В первом матче хозяева льда уступили со счетом 5:6, дублем у уфимцев отметились Роман Яхин и Никита Донских. Вратарь команды Даниил Исхаков отразил 40 бросков. Во второй встрече игроки «Астры» уступили 3:7.

Это дает возможность ребятам расти. И даже если они не станут будущими Харламовыми и Хмелевскими, то займутся спортом, а спорт рождает характер.

Рустем Ахмадинуров, советник Главы Республики Башкортостан по спорту
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