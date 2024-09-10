В Ишимбайском районе новый газопровод обеспечит топливом почти 400 отдаленных сёл

Почти 400 домовладений
в отдаленных селах Ишимбайского района будут подключены к экологичному топливу благодаря
строительству нового газопровода. В числе первых голубое топливо появилось в
доме семьи Янбаевых в деревне Ибраево.
В своем собственном
доме семья Янбаевых живет уже десять лет. Все это время они мечтали о газе. И
вот осенние холода встречают в тепле. Если раньше, чтобы согреть коттедж, приходилось
отапливать часть комнат дровами, пристрой – электричеством, то теперь только
газовым котлом. Это удобно и экономично.
Мы
закупали дрова, порядка 2-3 машин по 8000 каждая, плюс электрическое отопление.
У нас зимой в холода уходило более 10 000, и это было очень затратно. Мы
рады, что у нас появилось голубое топливо. Это так удобно, комфортно.
Газификация сама по себе несложный процесс: если вовремя подать заявку,
работники «Газпрома» готовят быстро документы.Гульдар Янбаева
Газопровод строился
всего несколько месяцев. Жители четырех деревень с нетерпением ждали его. Для
них это настоящий праздник.
По
программе 2021-2025 был построен межпоселковый газопровод протяжённостью 8,7 км
Макарова – Зигановка. К этому газопроводу подключили четыре деревни, протяжённость
построенных газопроводов составила более 20 км. В д. Ибраево построено 3,7 км.Сергей Маркелов, директор филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Салават
До
этого большая часть населения пользовалась печным отоплением, но некоторые – электрическим.
Разумеется, когда газ входит в любой жилой дом, это даёт большой плюс. Эту
программу очень долго ждали, и население, конечно же, выражает огромную
благодарность «Газпром газораспределение» за проделанную работу.Эльвира Имангулова, глава сельского поселения Макаровский сельсовет Ишимбайского района
Прием заявок от жителей
республики продолжается. Всего по программе планируется газификация 181
населенного пункта Башкортостана.