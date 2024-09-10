В Ишимбайском районе новый газопровод обеспечит топливом почти 400 отдаленных сёл

Мы закупали дрова, порядка 2-3 машин по 8000 каждая, плюс электрическое отопление. У нас зимой в холода уходило более 10 000, и это было очень затратно. Мы рады, что у нас появилось голубое топливо. Это так удобно, комфортно. Газификация сама по себе несложный процесс: если вовремя подать заявку, работники «Газпрома» готовят быстро документы.

Гульдар Янбаева