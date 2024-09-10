Мэр Уфы Ратмир Мавлиев приглашает всех желающих на марафон

В этом году Уфимский международный марафон состоится 22 сентября. Масштабное спортивное мероприятие посвящено 450-летнему юбилею столицы.  

Фото №1 - Мэр Уфы Ратмир Мавлиев приглашает всех желающих на марафон

Этот год для нас особенный — год юбилея Уфы и юбилея марафона. Поэтому подходим к вопросу организации с еще большей ответственностью и грандиозными планами. С каждым годом интерес жителей к спорту растет, а мы стараемся этому способствовать: в столице появляются новые спортивные объекты и благоустроенные места в парках и скверах. Ждем всех на наш большой праздник спорта 22 сентября. Желаю хорошей подготовки, позитивного настроя и отличных результатов.

Ратмир Мавлиев, мэр Уфы

Забег будет проходить по сертифицированной трассе с перепадами высот через исторический центр города. Таким образом, каждая дистанция станет небольшой экскурсией для каждого участника марафона: она пролегает вдоль кварталов со старинными зданиями, различными памятниками и современными арт-пространствами.

Как сообщают организаторы мероприятия, на сайте проекта каждый может выбрать дистанцию по своим силам, стать участником командной экстафеты, роллер-марафона либо детского забега с гарантированной наградой на финише.  

Фото: архив, 2020 год

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