Мэр Уфы Ратмир Мавлиев приглашает всех желающих на марафон

В этом году Уфимский международный марафон состоится 22 сентября. Масштабное спортивное мероприятие посвящено 450-летнему юбилею столицы.
Забег будет проходить по сертифицированной трассе с перепадами высот через исторический центр города. Таким образом, каждая дистанция станет небольшой экскурсией для каждого участника марафона: она пролегает вдоль кварталов со старинными зданиями, различными памятниками и современными арт-пространствами.
Как сообщают организаторы мероприятия, на сайте проекта каждый может выбрать дистанцию по своим силам, стать участником командной экстафеты, роллер-марафона либо детского забега с гарантированной наградой на финише.
Фото: архив, 2020 год