Мэр Уфы Ратмир Мавлиев приглашает всех желающих на марафон

Этот год для нас особенный — год юбилея Уфы и юбилея марафона. Поэтому подходим к вопросу организации с еще большей ответственностью и грандиозными планами. С каждым годом интерес жителей к спорту растет, а мы стараемся этому способствовать: в столице появляются новые спортивные объекты и благоустроенные места в парках и скверах. Ждем всех на наш большой праздник спорта 22 сентября. Желаю хорошей подготовки, позитивного настроя и отличных результатов.

Ратмир Мавлиев, мэр Уфы