В Башкирии более 650 жителей подписали контракт с Минобороны в рамках проекта «Рекрут»

Более 650 жителей Башкортостана заключили контракт с Министерством обороны России в рамках проекта «Рекрут». Он запущен 1 августа и создан для волонтеров и активистов, которые ездят по республике, рассказывая потенциальным бойцам про преимущества службы по контракту. В основном это неравнодушные граждане, которые в силу возраста или по состоянию здоровья не могут отправиться в зону СВО.
По программе всем активистам, которые подпишут договор с Минобороны страны вместе с будущими бойцами, выплачивается материальная помощь в размере 50 тысяч рублей. Вознаграждение положено гражданам старше 18 лет, за исключением государственных и муниципальных служащих, военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. По всем вопросам, связанным с проектом «Рекрут», можно обратиться в одно из 40 отделений ДОСААФ России в Башкортостане, Ситуационный центр республики или по номеру 122.