В Башкирии более 650 жителей подписали контракт с Минобороны в рамках проекта «Рекрут»

Более 650 жителей Башкортостана заключили контракт с Министерством обороны России в рамках проекта «Рекрут». Он запущен 1 августа и создан для волонтеров и активистов, которые ездят по республике, рассказывая потенциальным бойцам про преимущества службы по контракту. В основном это неравнодушные граждане, которые в силу возраста или по состоянию здоровья не могут отправиться в зону СВО.