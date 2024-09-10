Росреестр Башкирии исправил более 23 тыс. ошибок в сведениях о недвижимости

До конца года в регионе планируется устранить более 30 тыс. таких неточностей. Всего же с 2022-го в интересах собственников бесплатно устранено более 60 тыс. исторически накопленных реестровых ошибок. В их числе – местоположения границ участков и объектов капстроительства на них.