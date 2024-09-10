Студент в Уфе получил миллионный грант на разработку многофазного электропривода

Опубликованы результаты конкурса «УМНИК-Электроника» (очередь III) в рамках программы «Участник молодежного научно-инновационного конкурса», которая реализуется в рамках федерального проекта «Прикладные исследования, разработка и внедрение электронной продукции».
Обладателем гранта в 1 миллион рублей стал Линар Шаймуратов, студент 1 курса Уфимского университета науки и технологий, руководитель конструкторского отдела студенческого конструкторского бюро (СКБ) «Формула Студент» кафедры двигателей внутреннего сгорания (ДВС), участник широко известной инженерно-гоночной команды «UGATU Racing Team» УУНиТ.
Линар еще со школьной скамьи занимался изобретательской деятельностью, в сфере его интересов – перспективные двигатели. Талантливый юноша поступил в Уфимский авиационный техникум и сразу пришел в студенческую команду. Сегодня на счету юного пилота и конструктора, ставшего студентом университета по профилю «Двигатели внутреннего сгорания», немало заслуженных побед, в том числе международного уровня.
На конкурс «УМНИК» Линар Шаймуратов представил проект «Разработка многофазного электропривода для применения в транспортных средствах». Проект номинирован по направлению «Силовая электроника», в его разработке принимали участие студенты СКБ «Формула Студент».
Под научным руководством профессоров Роберта Саттарова, Рустэма Еникеева, руководителя СКБ Максима Разяпова и аспиранта, экс-капитана студенческой команды Николая Салатова ребята разрабатывают многофазный электропривод, который может применяться в различной технике: автомобилях, малой авиации и БПЛА.
В настоящий время проект активно развивается, есть значительные конструкторские наработки, готовится стендовый прототип. Грант будет направлен на разработку и испытание технических характеристик многофазного двигателя, который по некоторым параметрам будет превосходить отечественные аналоги.
Справочно
Строительство Межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ ведется по поручению Президента РФ и в рамках реализации национального проекта «Наука и университеты» Минобрнауки России. Проект уфимского кампуса – это студенческое пространство с жилыми помещениями на 4,3 тысячи человек, учебно-научным комплексом, лабораториями, деловыми зонами, магазинами, уютными скверами и другими объектами комфортной городской среды, которые также будут доступны для всех жителей и гостей Уфы.
Фото: pravitelstvorb.ru