Студент в Уфе получил миллионный грант на разработку многофазного электропривода

Строительство Межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ ведется по поручению Президента РФ и в рамках реализации национального проекта «Наука и университеты» Минобрнауки России. Проект уфимского кампуса – это студенческое пространство с жилыми помещениями на 4,3 тысячи человек, учебно-научным комплексом, лабораториями, деловыми зонами, магазинами, уютными скверами и другими объектами комфортной городской среды, которые также будут доступны для всех жителей и гостей Уфы.