В Башкирии подвели итоги II Международного геологического чемпионата «ГеоВызов»

Уфа стала центром притяжения уже второго геологического чемпионата. В нем приняли участие молодые геологи, которые прошли 11 очень непростых испытаний. Я уверен, что этот уникальный опыт станет новым шагом на пути к вашему становлению в профессии. Для нас очень важно сохранить и приумножить знания будущих геологов, в связи с чем в этом году обладатели ГРАН-ПРИ Чемпионата пройдут стажировку в одном из ведущих отраслевых институтов Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) – Институте Карпинского. Поздравляю всех участников, кто принял ГеоВызов и нашел для себя то направление, которое будет наиболее интересным для него. Ждем всех вас в следующем году на нашем III Международном геологическом чемпионате.

Дмитрий Олейник, советник руководителя Роснедр