В Башкирии подвели итоги II Международного геологического чемпионата «ГеоВызов»

В парке «Патриот» в Чишминском районе республики прошло закрытие масштабного мероприятия с участием студентов средних специальных и высших учебных заведений геологического профиля из 11 стран мира: Российской Федерации, Китайской Народной Республики, Южно-Африканской Республики, Республики Узбекистан, Республики Казахстан, Республики Грузия, Республики Гана, Федеративной Демократической Республики Эфиопия, Гвинейской Республики, Республики Зимбабве и Республики Мозамбик. Во II Международном геологическом чемпионате «ГеоВызов» приняли участие 250 человек, которые за восемь дней успешно прошли 11 видов соревнований.
Напомним, что в Башкортостане чемпионат состоялся по инициативе Главы Башкортостана Радия Хабирова и руководителя Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Евгения Петрова.
Приветствуя гостей и участников мероприятия, советник руководителя Роснедр Дмитрий Олейник напомнил слова Президента России Владимира Владимировича Путина об объявлении 2024 года - Годом семьи. Настоящая большая семья – это та, где царят внимание, душевная теплота и забота, любовь и уважение друг к другу. Чемпионат геологов – настоящая большая, дружная, геологическая семья, объединяющая 15 субъектов России и 10 зарубежных стран.
Министр природопользования и экологии Республики Башкортостан Нияз Фазылов от лица Главы региона Радия Хабирова поблагодарил участников.
Особые слова благодарности Нияз Фазылов адресовал судьям, сопровождавшим участников на протяжении всего чемпионата.
Напомним, что в рамках Чемпионата прошли 11 видов соревнований: 6 камеральных («Геологический разрез», «Минералогия и петрография», «Палеонтология», «Геохимия», «Тестирование по основам геологических знаний», «Нефть и газ») и 5 полевых («Геологический маршрут», «Шлиховое опробование», «Радиометрия», «Гидрогеология», «Организация полевой стоянки и техника безопасности»).
По итогам «ГеоВызова» обладателем Гран-при стала команда «ГеоПрима» - Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II. В качестве приза, команда получит стажировку в АО «Башнефтегеофизика» и в Институте Карпинского.
Первое место получила команда «Московский ярус» - Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. Они получили возможность пройти стажировку в компании АО «Золоторудная компания Павлик».
На втором месте оказалась команда «Геобарсы» - Казанский федеральный университет, она получила памятные призы от организаторов чемпионата.
Третье место заняла команда «ГеоLogical» - Уфимский университет науки и технологий. Они получили возможность пройти стажировку в международной золотодобывающей компании Nordgold и в АО «Башнефтегеофизика».
Также команда «GEOTEEN» - Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе получила возможность пройти стажировку в ГК «Мангазея».
Среди десяти зарубежных стран лучшими стали: команда «Учкудук» из Узбекистана (6 место), команда Казахстана (10 место), команда из Китая (12 место).
II Международный геологический чемпионат «ГеоВызов» открыл новые горизонты для молодых специалистов, подарив им знания и возможности для будущих геологических достижений, а также новых друзей.
Фото: pravitelstvorb.ru