В Башкирии подвели итоги II Международного геологического чемпионата «ГеоВызов»

В парке «Патриот» в Чишминском районе республики прошло закрытие масштабного мероприятия с участием студентов средних специальных и высших учебных заведений геологического профиля из 11 стран мира: Российской Федерации, Китайской Народной Республики, Южно-Африканской Республики, Республики Узбекистан, Республики Казахстан, Республики Грузия, Республики Гана, Федеративной Демократической Республики Эфиопия, Гвинейской Республики, Республики Зимбабве и Республики Мозамбик. Во II Международном геологическом чемпионате «ГеоВызов» приняли участие 250 человек, которые за восемь дней успешно прошли 11 видов соревнований.

Фото №1 - В Башкирии подвели итоги II Международного геологического чемпионата «ГеоВызов»

Напомним, что в Башкортостане чемпионат состоялся по инициативе Главы Башкортостана Радия Хабирова и руководителя Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Евгения Петрова.

Приветствуя гостей и участников мероприятия, советник руководителя Роснедр Дмитрий Олейник напомнил слова Президента России Владимира Владимировича Путина об объявлении 2024 года - Годом семьи. Настоящая большая семья – это та, где царят внимание, душевная теплота и забота, любовь и уважение друг к другу. Чемпионат геологов – настоящая большая, дружная, геологическая семья, объединяющая 15 субъектов России и 10 зарубежных стран.

Уфа стала центром притяжения уже второго геологического чемпионата. В нем приняли участие молодые геологи, которые прошли 11 очень непростых испытаний. Я уверен, что этот уникальный опыт станет новым шагом на пути к вашему становлению в профессии. Для нас очень важно сохранить и приумножить знания будущих геологов, в связи с чем в этом году обладатели ГРАН-ПРИ Чемпионата пройдут стажировку в одном из ведущих отраслевых институтов Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) – Институте Карпинского. Поздравляю всех участников, кто принял ГеоВызов и нашел для себя то направление, которое будет наиболее интересным для него. Ждем всех вас в следующем году на нашем III Международном геологическом чемпионате.

Дмитрий Олейник, советник руководителя Роснедр

Министр природопользования и экологии Республики Башкортостан Нияз Фазылов от лица Главы региона Радия Хабирова поблагодарил участников.

Приглашаем всех в Башкортостан, не только участвовать в геологических соревнованиях, но и в качестве туристов. Уверен, за эту неделю вам удалось увидеть красоты республики, пообщаться с коллегами и подружиться.

Нияз Фазылов, министр природопользования и экологии РБ 

Особые слова благодарности Нияз Фазылов адресовал судьям, сопровождавшим участников на протяжении всего чемпионата.

Напомним, что в рамках Чемпионата прошли 11 видов соревнований: 6 камеральных («Геологический разрез», «Минералогия и петрография», «Палеонтология», «Геохимия», «Тестирование по основам геологических знаний», «Нефть и газ») и 5 полевых («Геологический маршрут», «Шлиховое опробование», «Радиометрия», «Гидрогеология», «Организация полевой стоянки и техника безопасности»).

По итогам «ГеоВызова» обладателем Гран-при стала команда «ГеоПрима» - Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II. В качестве приза, команда получит стажировку в АО «Башнефтегеофизика» и в Институте Карпинского.

Первое место получила команда «Московский ярус» - Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. Они получили возможность пройти стажировку в компании АО «Золоторудная компания Павлик».

На втором месте оказалась команда «Геобарсы» - Казанский федеральный университет, она получила памятные призы от организаторов чемпионата.

Третье место заняла команда «ГеоLogical» - Уфимский университет науки и технологий. Они получили возможность пройти стажировку в международной золотодобывающей компании Nordgold и в АО «Башнефтегеофизика».

Также команда «GEOTEEN» - Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе получила возможность пройти стажировку в ГК «Мангазея».

Среди десяти зарубежных стран лучшими стали: команда «Учкудук» из Узбекистана (6 место), команда Казахстана (10 место), команда из Китая (12 место).

II Международный геологический чемпионат «ГеоВызов» открыл новые горизонты для молодых специалистов, подарив им знания и возможности для будущих геологических достижений, а также новых друзей.

Фото: pravitelstvorb.ru

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