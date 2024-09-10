Жители Нефтекамска передали оружие для бойцов СВО

В Нефтекамске неравнодушные предприниматели и жители города передали Росгвардии оружие и патроны к ним для нужд участников специальной военной операции. Для специализированных магазинов это уже не первая партия такой помощи. Параметры того, что необходимо, оговариваются с самими военнослужащими.

Желающие передать своё оружие для отправки на СВО могут обратиться с заявлением в отдел лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии. Это сделал один из горожан. Оружие будет передано в войсковую часть и поставлено на баланс. По закону граждане сами или через специализированные магазины могут передавать оружие Министерству обороны.