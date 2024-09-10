«Боевые ребята»: как работают артиллеристы из Башкирии в зоне СВО

Не дают покоя врагу ни днём, ни ночью. «Боги войны», артиллеристы из числа башкирских мобилизованных за время службы научились поражать вражеские цели в любое время суток. Снайперским выстрелом из гаубицы Д-30 они могут уничтожить даже движущуюся цель на расстоянии до 15 километров.

На Южнодонецком направлении рубежи РФ защищают в том числе и мобилизованные из Башкортостана. Сейчас ребята встретили нас в условленном месте, вместе едем на позиции. До линии боевого соприкосновения оттуда не так уж и далеко, поэтому сказали отработать очень оперативно.

Военная «буханка» по лесным тропинкам довозит до ближайшей точки. Там пришлось идти пешком. Автомобиль – слишком приметная цель для вражеских беспилотников.

Вот уже практически доехали до позиций. Дальше передвигаться на машине опасно. В сопровождении военных короткими перебежками двигаемся в сторону наших ребят. Долго находиться на открытой местности нельзя. До артиллеристов добегаем под звуки выстрелов. Это наши мобилизованные отработали по полученным координатам.

За считанные секунды бойцы укрывают гаубицу Д-30. Это орудие предназначено для уничтожения и подавления живой силы врага, разрушения полевых фортификаций. Также может бороться с артиллерией, техникой и танками противника на удалении до 15 километров.

Хорошее орудие, советское, качественное, точное. Её даже называют снайперской винтовкой среди ствольной артиллерии. Хватает, чтобы работать по живой силе противника, по укрепам. Также приходится работать по движущимся мишеням, по бронированной технике, срывать ротации. позывной «Урал»

Отработав, расчёт отходит на безопасное расстояние, чтобы не попасть под контрбатарейный огонь. За небом ведётся постоянное наблюдение.

Отражали атаки дроновые и от роя защищали. Оружие «Айрат 100» бьет по каналам, по управлению врага, по видеоканалу врага. То есть он остается без глаз и без управления. С башкирами служится отлично. Боевые ребята. Слаженный коллектив. Всё очень замечательно, всё очень хорошо. Приятно с ними работать. позывной «Шиша»

«Шиша» сам из Калуги, попросил передать привет жене и детям. Поговорить подольше не успеваем. Соседний расчёт получает боевое задание. Выдвигаемся туда.

С момента получения приказа до выстрела проходит не более двух минут. За это время расчет сверяется с координатами, настраивает орудие, заряжает его и начинает непосредственно боевую работу.