Спасатели Башкирии помогли двум мужчинам и супружеской паре

В лесах Башкирии опять заблудились местные жители. Подробности поисков «потеряшек» рассказали в Госкомитете по ЧС.

В Давлекановском районе в селе Исмагилово в поле заблудился 60-летний мужчина. Его нашли сотрудники полиции.

В Нефтекамске недалеко от СНТ «Родничок» также заблудился мужчина. Он ушёл на рыбалку на реку Буй, но перестал выходить на связь. Семья обратилась к спасателям, но мужчина нашёлся сам.

В Уфимском районе в селе Миловка супружеская пара отправилась на рыбалку и заблудилась у озера Миловское. Супругов нашли сотрудники Госкомитета.