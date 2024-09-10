Жителей Башкирии предупреждают о новой мошеннической схеме

Так, в Уфе в полицию обратился 75-летний пенсионер, который сообщил, что с ним через мессенджеры связался якобы сотрудник энергосбытовой компании. Неизвестный сообщил, что для пожилых жителей республики действует новое приложение для удобства передачи показаний счётчиков. Под руководством неизвестного мужчина подключил функцию демонстрации экрана. После чего злоумышленник смог зайти в приложение мобильного банка и перевести себе на счёт полмиллиона рублей.