Жителей Башкирии предупреждают о новой мошеннической схеме

Представители МВД Башкирии сообщили, что мошенники придумали новый способ обмана доверчивых жителей.
Так, в Уфе в полицию обратился 75-летний пенсионер, который сообщил, что с ним через мессенджеры связался якобы сотрудник энергосбытовой компании. Неизвестный сообщил, что для пожилых жителей республики действует новое приложение для удобства передачи показаний счётчиков. Под руководством неизвестного мужчина подключил функцию демонстрации экрана. После чего злоумышленник смог зайти в приложение мобильного банка и перевести себе на счёт полмиллиона рублей.
С подобной жалобой в полицию обратилась 72-летняя женщина из Уфы. По той же схеме злоумышленники похитили 900 тысяч рублей.