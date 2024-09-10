Международные медицинские эксперты укрепляют сотрудничество с резидентом Межвузовского кампуса

Весной 2024 года урологи со всего мира встречались на Международном конгрессе по фундаментальной и клинической урологии и онкоурологии в Уфе, который организовал Башкирский государственный медицинский университет. Сегодня мировые лидеры мнений в области медицинской науки, в частности урологии, вновь собрались на площадке университета для того, чтобы «сверить часы» и обсудить научные исследования.
Гостями Башкирского медицинского университета стали избранный президент Международного общества урологов Жан де ла Розетт, глава Индийской ассоциации урологов, председатель по науке Международного общества урологов Раджив Т.П., профессор Стамбульского университета Джеррахпаша, врач-уролог Бюлент Онал, представитель Турции в Международном обществе урологов (2021), профессор и врач-хирург Омер Левент Тунджай и член Турецкой ассоциации урологов и Конфедерации андрологии Турции, врач-уролог университетской клиники Medipol Рахим Хоруз.
В течение всего дня для студентов БГМУ эксперты читали лекции в университете и Межвузовском кампусе, проводили мастер-классы и в формате открытого диалога обсуждали современные тенденции развития науки, наиболее интересные клинические случаи в области онкоурологии и современные способы их диагностики и лечения. Мировые медицинские эксперты представили свои экспериментальные исследования и поделились практическими результатами со студентами-медиками БГМУ.
В БГМУ в эти дни работает делегация из 5 заведующих кафедрой из 3 стран Голландии, Индии и Турции. Многие из ученых-экспертов уже не первый раз в университете, визиты организуются в рамках программы академической мобильности, которую башкирский медицинский вуз реализует совместно с университетом Раджива Ганди (Нью-Дели) и с университетом Medipol (Стамбул). Все это идет под эгидой Всемирной ассоциации урологов. Такое сотрудничество с иностранной делегацией профессоров, которые занимаются различными вопросами урологии, в том числе в роботической хирургии, онкоурологии, андрологии и мочекаменной болезни важно для развития медицинского опыта наших российских и иностранных студентов, считает ректор БГМУ, академик РАН, профессор Валентин Павлов.
В рамках нынешнего визита состоялись договоренности о разноплановом сотрудничестве, обсуждение новых научных проектов. Башкирские ученые получили конкретные предложения по реализации сотрудничества в рамках академической мобильности для резидентов, ординаторов на базе местных клиник.
Валентин Павлов ознакомил экспертов с ведущими учеными Башкирского государственного медицинского университета, их исследованиями и научными проектами, которые реализуются в лабораториях университета и Межвузовского студенческого кампуса, в частности, совместно с зарубежными учеными. Достигнуты предварительные договоренности о проведении совместных исследований.
Строительство Межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ ведется по поручению Президента РФ и в рамках реализации национального проекта «Наука и университеты» Минобрнауки России. Проект уфимского кампуса – это студенческое пространство с жилыми помещениями на 4,3 тысячи человек, учебно-научным комплексом, лабораториями, деловыми зонами, магазинами, уютными скверами и другими объектами комфортной городской среды, которые также будут доступны для всех жителей и гостей Уфы.
Фото: pravitelstvorb.ru