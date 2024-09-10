Международные медицинские эксперты укрепляют сотрудничество с резидентом Межвузовского кампуса

В БГМУ в эти дни работает делегация из 5 заведующих кафедрой из 3 стран Голландии, Индии и Турции. Многие из ученых-экспертов уже не первый раз в университете, визиты организуются в рамках программы академической мобильности, которую башкирский медицинский вуз реализует совместно с университетом Раджива Ганди (Нью-Дели) и с университетом Medipol (Стамбул). Все это идет под эгидой Всемирной ассоциации урологов. Такое сотрудничество с иностранной делегацией профессоров, которые занимаются различными вопросами урологии, в том числе в роботической хирургии, онкоурологии, андрологии и мочекаменной болезни важно для развития медицинского опыта наших российских и иностранных студентов, считает ректор БГМУ, академик РАН, профессор Валентин Павлов.