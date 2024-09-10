В Уфу приехали урологи мирового уровня

В Башгосмедуниверситет приехали специалисты мирового уровня в области урологии. Это врачи из Голландии, Индии и Турции. В их числе и президент международного общества урологов Жан де ла Розетт. Для студентов-медиков эксперты читали лекции, проводили мастер-классы.

В формате открытого диалога обсуждали современные тенденции развития науки, наиболее интересные клинические случаи в области онкоурологии и способы их диагностики и лечения. Мировые медэксперты представили свои экспериментальные исследования и поделились практическими результатами со студентами БГМУ. К слову, сейчас в университете обучается более 5 тысяч иностранцев.

Сейчас мы занимаемся вопросом установления индо-российского сотрудничества и планируем заключение меморандума о взаимопонимании с Российским обществом урологов. На встрече в Екатеринбурге мы планируем заключить соглашение о сотрудничестве между Россией и Индией: обмены ординаторами, молодыми специалистами и профессорско-преподавательским составом. Также мы планируем ежегодно проводить совместные конференции Российского и Индийского общества урологов.

Раджив Т.П., глава Индийской ассоциации урологов, председатель по науке Международного общества урологов
Уфимская волна
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