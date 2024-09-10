В Уфу приехали урологи мирового уровня

В Башгосмедуниверситет приехали специалисты мирового уровня в области урологии. Это врачи из Голландии, Индии и Турции. В их числе и президент международного общества урологов Жан де ла Розетт. Для студентов-медиков эксперты читали лекции, проводили мастер-классы.
В формате открытого диалога обсуждали современные тенденции развития науки, наиболее интересные клинические случаи в области онкоурологии и способы их диагностики и лечения. Мировые медэксперты представили свои экспериментальные исследования и поделились практическими результатами со студентами БГМУ. К слову, сейчас в университете обучается более 5 тысяч иностранцев.