В Уфу приехали урологи мирового уровня

Сейчас мы занимаемся вопросом установления индо-российского сотрудничества и планируем заключение меморандума о взаимопонимании с Российским обществом урологов. На встрече в Екатеринбурге мы планируем заключить соглашение о сотрудничестве между Россией и Индией: обмены ординаторами, молодыми специалистами и профессорско-преподавательским составом. Также мы планируем ежегодно проводить совместные конференции Российского и Индийского общества урологов.

Раджив Т.П., глава Индийской ассоциации урологов, председатель по науке Международного общества урологов