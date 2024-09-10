В Госсобрании Башкирии рассматривают кандидатов на должность премьер-министра

Кандидатуры на должности премьер-министра Правительства Башкортостана и его заместителей рассматривают сегодня на заседании парламента. На первом собрании осенней сессии депутаты также рассмотрят ряд наиболее актуальных законопроектов. Среди них – ужесточение ответственности за курение кальяна и никотинсодержащей продукции в общественных местах, обеспечение инвалидов специальными средствами для передвижения, запрет работы ночных пивных магазинов в жилой зоне.

Будет рассмотрен и запланированный к внесению в Государственную Думу проект федерального закона, предусматривающий установление ограничений для иностранцев и лиц без гражданства на въезд в Россию для временного проживания, получения образования, вида на жительство и разрешения на трудоустройство. Ограничения касаются лиц, имеющих любую судимость, снятую и погашенную, за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления.