В Уфе прошёл отборочный тур образовательного практикума «Кинокампус»

Отборочный тур образовательного практикума «Кинокампус» прошел в Уфимском государственном институте искусств. Из 30 человек, прошедших первый этап, часть участников обучится написанию сценариев, а другая – кинопроизводству.

Все они под руководством ведущих режиссёров, артистов нашей республики и страны смогут попробовать себя на съемочной площадке. В течение двух месяцев участники примут участие в мастер-классах, съемочном процессе, а по итогам работы даже организуют премьеру собственного фильма.