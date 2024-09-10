В Башкирии зафиксировано 11 ДТП с участием детей

В этом году в республике зафиксировано 11 дорожных происшествий с участием детей и средств индивидуальной мобильности, т. е. электросамокатов. Таковы данные региональной Госавтоинспекции. Один из последних случаев произошел в Уфе, в Деме, 1 сентября. На пешеходной дорожке был сбит трёхлетний ребенок.
Он получил травмы и несколько дней пробыл в больнице. Как оказалось, за рулем электросамоката был другой ребенок, 12 лет.
С прошлого года средства индивидуальной мобильности приобрели статус транспортного средства, отметили в ГАИ. А значит, ими нужно уметь управлять. При этом дети до 14 лет должны кататься строго в отведенных для этого местах, где есть соответствующая разметка. Причем только в сопровождении взрослых. А за нарушение ребенком правил ответственность несут родители.