Команды ФК «Уфа» успешно выступают в ЮФЛ

Три команды школы футбольного клуба «Уфа», выступающие в самом престижном юношеском турнире ЮФЛ, набрали максимальное количество очков в прошлом туре. Все команды встречались против ульяновской «Волги».

«Уфа-2009» победила со счётом 2:0 и одержала седьмую победу в сезоне. Это позволило команде подняться на девятую строчку. Все матчи тура были посвящены 112-летию со дня первого междугороднего матча в Башкортостане.

Футболисты 2008-го года рождения разгромили ульяновцев со счётом 3:0 и стали десятыми. Сильнейшая юношеская команда уфимцев, парни 2007-го года, победили уже в десятый раз и поднялись на третью строчку в турнирной таблице. За звание лучшего бомбардира чемпионата также борется наш Эмиль Майоров, забивший 10 голов. Следующий домашний тур у «Уфы» пройдёт 21 сентября. Наши юноши на «Нефтянике» примут «Оренбург».