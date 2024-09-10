Юные гимнастки из Уфы готовятся к первым стартам

Воспитанницы спортивного клуба «Рекорд» заканчивают предсезонную работу и готовятся к первым стартам. Сейчас здесь тренируются порядка двухсот гимнасток разных уровней подготовки — от начинающих до групп спортивного совершенствования. Первый филиал открылся в Чесноковке пять лет назад, а сейчас художественной гимнастикой можно заниматься в Зубово, Булгаково и даже в Кармаскалинском районе.

Каждодневная работа — главный ключ к успеху. В особенности в художественной гимнастике. Заниматься этим видом спорта начинают уже в три-четыре года. И уже в таком возрасте совсем юные спортсменки знают, кто такие сёстры Аверины и Лала Крамаренко. И все, без исключения, хотят быть, как главные российские звёзды художественной гимнастики.

В этом спорте я уже 5,5 лет, когда ходила в садик, меня мама отвела на гимнастику. Мой любимый предмет — булавы и мяч, мяч, потому что он катится красиво, а булава, потому что они лёгкие мне. София Дильмухаметова

Когда Таисия Кузьмина впервые пришла в секцию художественной гимнастики, здесь ещё даже не было больших ковров для занятий. Сейчас с оборудованием всё хорошо, отсюда и высокие результаты. Лучше всего у Таисии получаются упражнения с обручем и мячом. Часто без единой потери.

Мы заняли на всероссийских третье место группой и в Казань ездили, тоже первое место, в личке второе заняла. Ещё мы были на башкирских соревнованиях, там я в личке заняла пятое место, а групповым третье место заняли. Таисия Кузьмина

В три года у девочек начинается развивающая гимнастика, они знакомятся с залом, с форматом тренировок, а дальше тренировки становятся более серьёзными. Самым взрослым девочкам в «Рекорде» около четырнадцати лет, и уже на ближайших соревнованиях они планируют получить звания кандидатов в мастера спорта.

На первый год задача девочек — влюбить в этот спорт, чтобы хотели приходить в зал и заниматься, самое сложное — гимнастика, такой конкурентный вид спорта, много сложных элементов. Самое сложное — не сдаваться. Гульназ Кунакаев, руководитель спортивного клуба «Рекорд»