Юные гимнастки из Уфы готовятся к первым стартам

Воспитанницы спортивного клуба «Рекорд» заканчивают предсезонную работу и готовятся к первым стартам. Сейчас здесь тренируются порядка двухсот гимнасток разных уровней подготовки — от начинающих до групп спортивного совершенствования. Первый филиал открылся в Чесноковке пять лет назад, а сейчас художественной гимнастикой можно заниматься в Зубово, Булгаково и даже в Кармаскалинском районе.
Каждодневная работа — главный ключ к успеху. В особенности в художественной гимнастике. Заниматься этим видом спорта начинают уже в три-четыре года. И уже в таком возрасте совсем юные спортсменки знают, кто такие сёстры Аверины и Лала Крамаренко. И все, без исключения, хотят быть, как главные российские звёзды художественной гимнастики.
Когда Таисия Кузьмина впервые пришла в секцию художественной гимнастики, здесь ещё даже не было больших ковров для занятий. Сейчас с оборудованием всё хорошо, отсюда и высокие результаты. Лучше всего у Таисии получаются упражнения с обручем и мячом. Часто без единой потери.
В три года у девочек начинается развивающая гимнастика, они знакомятся с залом, с форматом тренировок, а дальше тренировки становятся более серьёзными. Самым взрослым девочкам в «Рекорде» около четырнадцати лет, и уже на ближайших соревнованиях они планируют получить звания кандидатов в мастера спорта.
В этом году гимнастки участвовали в большом количестве соревнований. Конкуренция в этом виде спорта в нашем регионе очень серьёзная. Побороться за новые победы спортсменки смогут уже в октябре, когда пройдут сразу два республиканских старта для девочек от 8 до 11 лет.