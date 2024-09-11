В Уфе собака набросилась на играющих детей

В микрорайоне Макисмовка произошло нападение собаки на детей. Об этом сообщили очевидцы порталу «Короче, Уфа».

Дети играли у забора в активные игры. В этот момент на ребят налетел пёс. Одну девочку он успел укусить. Родители ребёнка обратились за медицинской помощью и в полицию. Девочке сделали укол от бешенства.

Отмечается, что собака до сих пор бегает без привязи, намордника и ошейника. Служба отлова забирает только нечипированных животных. В МВД о ситуации знают – проводится проверка.