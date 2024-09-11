Радий Хабиров возглавил августовский рейтинг глав регионов ПФО

Руководитель Башкирии Радий Хабиров занял лидирующую позицию в рейтинге глав регионов ПФО. Медиарейтинг за август текущего года составлен компанией мониторинга и анализа СМИ «Медиалогия».
При анализе учитывались определенные важные моменты: организация и проведение торжеств по случаю 450-летия Уфы, визиты полномочного представителя президента в ПФО Игоря Комарова, который дал положительную оценку готовности региона к выборам и международному форуму «Россия — спортивная держава».
Кроме того, при составлении рейтинга учтено проведение международных фестивалей, в том числе фестиваля «Башкорт аты».
Фото: сайт Главы РБ