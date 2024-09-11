В Уфе прошли соревнования по спортивной аэробике «450 шагов к победе»

«450 шагов к победе» – под таким названием в Уфе прошли межрегиональные соревнования по спортивной аэробике. Они собрали около 350 участников из семи регионов страны. Спортсмены выступали в шести дисциплинах.

Ловкость, гибкость и координация – в этих вещах и заключается спортивная аэробика. Девушки и юноши выступают, как правило, под динамичную музыку. Потому спортивную аэробику часто сравнивают с мини-спектаклем, который участники должны показать за полторы минуты.

Очень интересные упражнения. Приятно видеть юных спортсменов, для которых индивидуально подбирают тематику выступления, и это уже мини-представление, это то, что хотелось бы видеть судейской коллегии на площадке. Мария Оскнер, главный судья межрегиональных соревнований /г. Москва/

Поприветствовал участников и пожелал успехов на церемонии открытия заслуженный мастер спорта России, многократный чемпион Европы и мира Владислав Оскнер. Он отметил, что в нашем городе проводится большое количество стартов в этом виде спорта. Например «Планета аэробики», которая проходит в столице республики уже больше 10 лет.

Именно с таких соревнований начинается большой спорт. Как вы знаете, Уфа всегда славилась своим гостеприимством. И здесь уже на протяжении более 10 лет проходит крупнейший турнир «Планета аэробики». Владислав Оскнер, первый вице-президент «Всероссийской федерации спортивной аэробики»

Соревнования по спортивной аэробике проводятся по нескольким дисциплинам: индивидуальные, групповые, парные и не только. Произвести впечатление на судей непросто. Они оценивают артистичность, сложность и качество техники исполнения. Спортсмен может получить максимум 10 баллов.

Большая часть участников на межрегиональных стартах заявилась из нашей республики – 292 спортсмена. К примеру, команда из Туймазов не могла пропустить старты в Уфе. Ведь они принимают участие практически во всех турнирах – от городских до всероссийских. Уже в этом месяце они отправятся на соревнования в Москву.

Будет очень много городов, и там, я надеюсь, мы посмотрим на других спортсменов, которые уже имеют намного более высокий уровень, чем мы. Елизавета Гребенчук, участница межрегиональных соревнований по спортивной аэробике /г. Туймазы/

Костюм для выступлений в спортивной аэробике должен быть ярким и запоминающимся. А подбирается он под выбранную спортсменами музыкальную композицию. Эмелина Шарипова выступала в соло, а также в тройке, степе и дэнсе.

Занимаюсь пять лет аэробикой, мне очень нравится заниматься. Соло танцевать нравится, выступать нравится. Эмелина Шарипова, участница межрегиональных соревнований по спортивной аэробике /г. Туймазы/