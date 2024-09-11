В Уфе прошли соревнования по спортивной аэробике «450 шагов к победе»

«450 шагов к победе» – под таким названием в Уфе прошли межрегиональные соревнования по спортивной аэробике. Они собрали около 350 участников из семи регионов страны. Спортсмены выступали в шести дисциплинах.
Ловкость, гибкость и координация – в этих вещах и заключается спортивная аэробика. Девушки и юноши выступают, как правило, под динамичную музыку. Потому спортивную аэробику часто сравнивают с мини-спектаклем, который участники должны показать за полторы минуты.
Поприветствовал участников и пожелал успехов на церемонии открытия заслуженный мастер спорта России, многократный чемпион Европы и мира Владислав Оскнер. Он отметил, что в нашем городе проводится большое количество стартов в этом виде спорта. Например «Планета аэробики», которая проходит в столице республики уже больше 10 лет.
Соревнования по спортивной аэробике проводятся по нескольким дисциплинам: индивидуальные, групповые, парные и не только. Произвести впечатление на судей непросто. Они оценивают артистичность, сложность и качество техники исполнения. Спортсмен может получить максимум 10 баллов.
Большая часть участников на межрегиональных стартах заявилась из нашей республики – 292 спортсмена. К примеру, команда из Туймазов не могла пропустить старты в Уфе. Ведь они принимают участие практически во всех турнирах – от городских до всероссийских. Уже в этом месяце они отправятся на соревнования в Москву.
Костюм для выступлений в спортивной аэробике должен быть ярким и запоминающимся. А подбирается он под выбранную спортсменами музыкальную композицию. Эмелина Шарипова выступала в соло, а также в тройке, степе и дэнсе.
В командном зачёте во всех возрастных группах лидирует Башкортостан. В призах остались также представители Ростова-на-Дону и Пермского края. Все спортсмены преодолели «450 шагов к победе».