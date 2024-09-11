В Уфе состоялись проводы бойцов СВО после отпуска

Снова на передовую. Группа бойцов после краткосрочного отпуска отправилась из Уфы в зону спецоперации сегодня утром. Военнослужащие провели две недели в отпуске, за это время успели не только отдохнуть с семьями, встретиться родными, но и принять участие в общественных мероприятиях.
Напомним, военнослужащие могут получить от 3 миллионов 725 тысяч в год. Президент Владимир Путин подписал указ о федеральной выплате в размере 400 тысяч военным, которые с 1 августа и до конца года заключат контракт для службы в зоне СВО. А с 10 июля сумма единовременной выплаты увеличена по поручению Радия Хабирова. В Башкортостане эффективно работает и проект «Рекрут».
За помощь в организации подписания на контрактную службу волонтерам предусмотрена выплата в размере 50 тысяч рублей. Все интересующие вопросы можно задать по номеру ситуационного центра 122, а также в офисах МФЦ «Мои документы».