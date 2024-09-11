В Уфе состоялись проводы бойцов СВО после отпуска

Напомним, военнослужащие могут получить от 3 миллионов 725 тысяч в год. Президент Владимир Путин подписал указ о федеральной выплате в размере 400 тысяч военным, которые с 1 августа и до конца года заключат контракт для службы в зоне СВО. А с 10 июля сумма единовременной выплаты увеличена по поручению Радия Хабирова. В Башкортостане эффективно работает и проект «Рекрут».