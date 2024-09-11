В уфимском Нагаево открылся детский технопарк «Кванториум»

Сегодня в уфимском
посёлке Нагаево открылся детский технопарк «Кванториум». Он появился на базе
147-й школы по федеральному проекту «Современное образование». Учреждение
оснастили микроскопами, 3D-принтерами, квадрокоптерами и робототехникой.
Сделали комфортными и
классы. По словам педагогов, обновление поможет не только увлечь детей, но и
даст им новые дополнительные навыки, которые потом помогут при поступлении и
учебе в вузах и ссузах.
В
кванториуме присутствует пять комплектов роботов, на данный момент мы их
собираем, программируем.Рамиль Фазлетдинов, учитель робототехники школы №147 г. Уфы
С
помощью этих приборов мы изучаем качество воды. Вот у нас есть некоторые
модули, которые показывают электропроводность воды, наличие нитратов и хлоридов
в воде. Также мы приготовили микропрепарат и под микроскопом изучаем, какие
микроорганизмы живут в нагаевском озере.Дарья Попадык, ученица школы №147 г. Уфы
Отметим, что 147-я
школа в Нагаево является единственной в посёлке. В ней учатся свыше 1200 детей.
Всего в Уфе подобных учебных заведений с детскими технопарками лишь два. Школа
с подобным оснащением расположена в Ленинском районе столицы.
Если
говорить по средствам, то мы получили 41 млн рублей на реализацию этого
проекта. Сейчас любой предмет возьми – будь то ЕГЭ, либо олимпиада – содержание
находится в техническом сопровождении, то есть без него ни одну олимпиаду
выиграть невозможно.Азат Батыршин, начальник управления образования администрации г. Уфы