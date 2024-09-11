В уфимском Нагаево открылся детский технопарк «Кванториум»

Сегодня в уфимском посёлке Нагаево открылся детский технопарк «Кванториум». Он появился на базе 147-й школы по федеральному проекту «Современное образование». Учреждение оснастили микроскопами, 3D-принтерами, квадрокоптерами и робототехникой.

Сделали комфортными и классы. По словам педагогов, обновление поможет не только увлечь детей, но и даст им новые дополнительные навыки, которые потом помогут при поступлении и учебе в вузах и ссузах.

В кванториуме присутствует пять комплектов роботов, на данный момент мы их собираем, программируем. Рамиль Фазлетдинов, учитель робототехники школы №147 г. Уфы

С помощью этих приборов мы изучаем качество воды. Вот у нас есть некоторые модули, которые показывают электропроводность воды, наличие нитратов и хлоридов в воде. Также мы приготовили микропрепарат и под микроскопом изучаем, какие микроорганизмы живут в нагаевском озере. Дарья Попадык, ученица школы №147 г. Уфы

Отметим, что 147-я школа в Нагаево является единственной в посёлке. В ней учатся свыше 1200 детей. Всего в Уфе подобных учебных заведений с детскими технопарками лишь два. Школа с подобным оснащением расположена в Ленинском районе столицы.