Музыканты Госансамбля кураистов Башкирии рассказали, как снимали первый клип

У Государственного ансамбля кураистов Башкортостана вышел первый клип, которым в своих соцсетях поделился руководитель республики. На видеозаписи артисты коллектива на фоне достопримечательностей региона исполнили народные композиции. Радий Хабиров сообщил, что у ансамбля через месяц состоится первый концерт.
На День Республики музыканты также готовят большую программу. Глава Башкортостана пожелал коллективу творческих успехов и всеобщего признания. Напомним, Государственный ансамбль кураистов был создан по инициативе руководителя региона в марте этого года.