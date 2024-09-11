Музыканты Госансамбля кураистов Башкирии рассказали, как снимали первый клип

Были в Чишминском районе в визит-центре Турахана, также на Торатау, в Бурзянском районе. Все вот эти достопримечательности. Если бы мы не устроились на эту работу, мы бы даже, возможно, и не увидели бы. У меня не первый опыт больших съемок, но именно с кураистами со всеми, с Государственным ансамблем кураистов было очень интересно.

Рустем Гумеров, солист Государственного ансамбля кураистов