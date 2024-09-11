Музыканты Госансамбля кураистов Башкирии рассказали, как снимали первый клип

У Государственного ансамбля кураистов Башкортостана вышел первый клип, которым в своих соцсетях поделился руководитель республики. На видеозаписи артисты коллектива на фоне достопримечательностей региона исполнили народные композиции. Радий Хабиров сообщил, что у ансамбля через месяц состоится первый концерт.

На День Республики музыканты также готовят большую программу. Глава Башкортостана пожелал коллективу творческих успехов и всеобщего признания. Напомним, Государственный ансамбль кураистов был создан по инициативе руководителя региона в марте этого года.

У нашего народа богатейший фольклор. Для ансамбля над ним нужно поработать профессионально. Сделать хорошую и красивую огранку. В будущем это будет, но времени у нас мало. Поэтому надеюсь, что результат будет. Клип снимался очень легко, за четыре дня. Конечно, непогода была, дожди были, несмотря на это мы справились. Всё получилось, как надо.

Азат Аиткулов, основатель Государственного ансамбля кураистов, заслуженный артист России, народный артист БАССР

Были в Чишминском районе в визит-центре Турахана, также на Торатау, в Бурзянском районе. Все вот эти достопримечательности. Если бы мы не устроились на эту работу, мы бы даже, возможно, и не увидели бы. У меня не первый опыт больших съемок, но именно с кураистами со всеми, с Государственным ансамблем кураистов было очень интересно.

Рустем Гумеров, солист Государственного ансамбля кураистов
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