В Башкирии прошёл полуфинал кубка федерации шахмат

Первый полуфинал кубка федерации шахмат Башкортостана прошел без сюрпризов. Фавориты подтвердили свое реноме. В отборе приняли участие 30 шахматистов из Уфы, Стерлитамака, Благовещенска, Уфимского района.
Победителем стал рейтинг-фаворит турнира Мурат Бастанов Мурат, на полчока меньше набрал Арсений Гусев. Имя третьего призера определилось после завершения последней партии турнира, им стал Никита Рахматуллин. Первая пятерка получила право участия в финале кубка шахматной федерации.
В женском полуфинале победу одержала Алиса Мотина. Второе и третье место поделили Виктория Мигалина и Софья Игнатьева. Кроме них, право участвовать в финале завоевали, поделившие четвертое и пятое места, Клавдия-Мария Блинова и Стефания Скрипникова.