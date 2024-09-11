В Башкирии прошёл полуфинал кубка федерации шахмат

Первый полуфинал кубка федерации шахмат Башкортостана прошел без сюрпризов. Фавориты подтвердили свое реноме. В отборе приняли участие 30 шахматистов из Уфы, Стерлитамака, Благовещенска, Уфимского района.

Победителем стал рейтинг-фаворит турнира Мурат Бастанов Мурат, на полчока меньше набрал Арсений Гусев. Имя третьего призера определилось после завершения последней партии турнира, им стал Никита Рахматуллин. Первая пятерка получила право участия в финале кубка шахматной федерации.