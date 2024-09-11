Сборная Башкирии по воздушной акробатике готовится к первым соревнованиям

Сборная республики Башкортостан по воздушной акробатике завершила предсезонные сборы и готовится к первым соревнованиям. Впереди у спортсменок — поездка на всероссийский чемпионат по воздушной акробатике. Он пройдёт в Москве на следующих выходных.

Всего восемь месяцев занятий — и большой прогресс в новом виде спорта. Ясмина Аглиуллина пришла в воздушную акробатику из эстетической гимнастики. В июне девочка выиграла межрегиональный чемпионат «Крылья неба» RAPA на кольце. Поездка в Москву станет для неё первым крупным стартом в карьере.

Я много элементов знаю и учу, вис на шее, шпагат на боку и опасный мост — мои любимые элементы. Опасный мост — на кольце делается трюк, на высоте нужно выпрямить ногу с растяжкой. Ясмина Аглиуллина

В студии занимаются две сестры — Айсель и Эмилия Сабитовы. Младшая пришла в этот вид спорта вслед за старшей. Айсель всего шесть лет, но этой весной она завоевала право участвовать на всероссийских соревнованиях в Москве. Несмотря на это, девочка уверена в себе.

Мне кажется, что я ещё не сильно могу это сделать, но, наверно, смогу первое место занять. Конечно, меня говорят, ещё раз прогонять перед соревнованиями. Айсель Сабитова

Верит в свою младшую сестру и Эмилия. Вместе с тренерами она готова подсказывать и помогать девочке при подготовке к турниру. Сама же Эмилия готовится к сдаче норматива для получения звания кандидата в мастера спорта.

Я думаю, что она видела во мне пример, поэтому и пошла за мной. У нее хорошие результаты, она поедет на всероссийские соревнования. Эмилия Сабитова

Шесть сильнейших спортсменок, завоевавших медали на отборочном турнире, вошли в сборную Республики и будут представлять наш регион на всероссийских соревнованиях в Москве. К поездке в столицу тренеры и спортсменки готовились по-особенному.

У нас прошли в августе сборы, к нам приезжал Алексей Вебер, он дал хорошую базу, хорошую закачку, и мы набрали хорошую форму к новому сезону. Карина Байтурина, тренер по воздушной акробатике