Башкирская спортсменка завоевала бронзу в первенстве России по прыжкам на лыжах с трамплина

Башкирская спортсменка Анастасия Белякова стала бронзовым призером первенства России по прыжкам на лыжах с трамплина. В соревнованиях участвовали юноши и девушки до 17 лет, а сам турнир прошел в Нижнем Новгороде. Сейчас спортсменка вернулась домой в Уфу, где продолжает подготовку к сезону вместе с другими воспитанниками школы.
В спортшколе №33 по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью подготовка к сезону ведется полным ходом. Здесь занимаются ребята от семи лет и старше. Каждая группа готовится к своим стартам, чтобы зимой выйти на пик формы. Хотя некоторым атлетам это удается сделать раньше. Так, Анастасия Белякова вернулась домой с бронзовой наградой Первенства России. В этом сезоне большую часть времени она тренировалась вместе со сборниками в составе национальной команды, а все благодаря своим успехам. В прошлом году Анастасия победила в общем зачете Летнего Кубка страны по прыжкам на лыжах с трамплина.
Глядя на успехи Анастасии Беляковой, подтягиваются и другие воспитанники спортшколы. Пока позволяет погода, тренировки проводят на улице. Юноши и юниоры прыгают с трамплина К-40. Пока он здесь единственный. Зимой ребята смогут прыгать с 90-метрового трамплина.
Вскоре башкирские спортсмены отправятся на сборы в Чайковский, где продолжат подготовку к чемпионату страны в Сочи.