В Уфу вернулись призёры Паралимпийских игр в Париже

Представители нашей республики завоевали шесть медалей на главном турнире четырехлетия. Башкортостан на играх представляли восемь атлетов в трех видах. В аэропорту спортсменов встретила наша съемочная группа.

Дома их встречают самые близкие. Цветы, объятия и слова поздравления. Они не виделись много недель, но постоянно были на связи. Анна Кулинич-Сорокина свою первую медаль на Паралимпиадах выиграла еще в Лондоне в 2012-м, забрала серебро в метании копья, а уже на играх в Париже повторила тот успех. Рассчитывала достичь успеха и в беговых дисциплинах. На дистанции 400 метров остановилась в шаге от выхода в финал. Во время полуфинала на 200-метровке допустила обидный фальстарт.

Я счастлива. Ждала, когда увижу своих родных. Когда обниму мужа. До мужа еще даже не успела дойти. Я счастлива, что я дома. Анна Кулинич-Сорокина, серебряный призер паралимпийских игр-2024 по легкой атлетике

Также в легкой атлетике две медали завоевал представитель Башкортостана Антон Кулятин. Спортсмен из Новосибирска защищает честь республики параллельным зачетом. Елена Паутова в Париже не по своей воле выступала не на своей профильной дистанции — марафоне. Поэтому на этот раз осталась без наград.

За полгода я проходила классификацию, и мне не дали класс, который позволяет мне бежать марафон и с лидером. Поэтому, когда я ехала, я уже знала, что еду не за медалью. Мы реально смотрели на вещи. Елена Паутова, участница Паралимпийских игр-2024 по легкой атлетике

Свою вторую медаль на играх в настольном теннисе завоевала Елена Прокофьева. Три года назад в Токио она стала первой, но на этот раз остановилась в шаге вершины пьедестала.

Мы играли одну игру в день. А когда был финал, получилось две игры. В полуфинале я соперницу знала, но тяжело было. Перед финалом отдохнуть не дали. Если бы он был на второй день, уже не знаю, чем бы закончилось. Елена Прокофьева, серебряный призер Паралимпийских игр-2024 по настольному теннису

В плавании у Башкортостана две медали. Андрей Николаев и Богдан Мозговой завоевали по бронзе. Также честь республики защищала Аделина Разетдинова.

Если честно, думал только о том, что нужно терпеть, работать. О том, что, как бы тяжело ни было, следующий шанс будет только через четыре года. Богдан Мозговой, бронзовый призер Паралимпийских игр-2024 по плаванию

Мы сотворили историю, когда мы туда поехали, когда нас пустили. Это огромное достижение для всех. И для спортсменов, и для государства в целом. Хоть и без флага и гимна. Все же это огромное действие для всех, и огромное уважение для всех. Андрей Николаев, бронзовый призёр Паралимпийских игр-2024 по плаванию