В Уфу вернулись призёры Паралимпийских игр в Париже

Представители нашей республики завоевали шесть медалей на главном турнире четырехлетия. Башкортостан на играх представляли восемь атлетов в трех видах. В аэропорту спортсменов встретила наша съемочная группа.
Дома их встречают самые близкие. Цветы, объятия и слова поздравления. Они не виделись много недель, но постоянно были на связи. Анна Кулинич-Сорокина свою первую медаль на Паралимпиадах выиграла еще в Лондоне в 2012-м, забрала серебро в метании копья, а уже на играх в Париже повторила тот успех. Рассчитывала достичь успеха и в беговых дисциплинах. На дистанции 400 метров остановилась в шаге от выхода в финал. Во время полуфинала на 200-метровке допустила обидный фальстарт.
Также в легкой атлетике две медали завоевал представитель Башкортостана Антон Кулятин. Спортсмен из Новосибирска защищает честь республики параллельным зачетом. Елена Паутова в Париже не по своей воле выступала не на своей профильной дистанции — марафоне. Поэтому на этот раз осталась без наград.
Свою вторую медаль на играх в настольном теннисе завоевала Елена Прокофьева. Три года назад в Токио она стала первой, но на этот раз остановилась в шаге вершины пьедестала.
В плавании у Башкортостана две медали. Андрей Николаев и Богдан Мозговой завоевали по бронзе. Также честь республики защищала Аделина Разетдинова.
Представители Башкортостана могли завоевать гораздо больше наград. В Париж допустили представителей лишь пяти видов спорта из нашей страны. В результате, к примеру, башкирские фехтовальщики не смогли реализовать свой высокий потенциал.