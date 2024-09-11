В Уфе поликлиника проходит международную сертификацию

Уфимская поликлиника стала первой в стране, в которой проходит международная сертификация по стандартам управления медорганизацией. В составе аудиторов представители из Казахстана и Сербии. В течение двух дней они будут изучать работу в 46-й поликлинике. Сертификат для учреждения станет знаком качества, признанным международными экспертами.

Школа здоровья в стенах поликлиники действительно напоминает образовательную площадку. Имеется специальный реквизит в виде продуктов питания — с ними пациенты с диагнозом диабета учатся собирать себе правильную тарелку. Есть интерактивная доска — для лучшего понимания теории.

Пациентоориентированность — главный принцип, по которому работает медучреждение. Несмотря на то, что здесь обслуживаются более 50 тысяч человек. Для каждого врача расписан свой алгоритм работы с людьми — и у каждого он под рукой.

46-я поликлиника показывает работу учреждения с разных сторон. А оценивают то, насколько пациентам здесь комфортно, международные аудиторы — из Казахстана и Сербии. Им предстоит сделать отчет, по итогам которого поликлиника получит сертификат качества. И для этого необходимо соответствовать ряду параметров.

Два года руководством поликлиники было принято решение внедрить систему менеджмента качества. Речь не просто об оказании помощи пациенту, в первую очередь о гарантии ее безопасности. Чтобы качество услуг росло, были созданы рабочие группы по направлению: хирургия, эпидемиология, лекарства, диспансеризация.