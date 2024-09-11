«Салават Юлаев» победил «Автомобилист» в домашнем матче

«Салават» продолжает побеждать. Сегодня юлаевцы были сильнее «Автомобилиста» из Екатеринбурга. В стартовом игровом отрезке команды отличились по одному разу. На гол Джошуа Ливо ответил Ник Меркли. После перерыва уфимцы дважды воспользовались численным преимуществом.

Самым результативным стал третий период. По две шайбы забросили хоккеисты обеих команд. В итоге на счету Шарова дубль в матче. Отличился голом и капитан «Салавата» Григорий Панин. 5:3 — победа уфимского коллектива. Теперь команды переезжают в Екатеринбург, где проведут ещё одну игру друг против друга.