В Уфу с гастролями приехал Пензенский областной драмтеатр

С большими гастролями в Уфу впервые приехала труппа Пензенского областного драматического театра. На сцене Русдрама артисты представят перед уфимцами пять спектаклей. Актеры откроют свой тур пьесой «Мертвые души».

Своими лучшими спектаклями артисты Пензенского областного драматического театра впервые представят уфимцам на сцене русского драматического театра. Особенно поклонников творчества Николая Гоголя. Речь идет о пьесе «Мертвые души» в интерпретации Михаила Булгакова в двух действиях.

Историю об авантюристе, который скупает умерших крепостных крестьян, пензенцы попытались сделать так, как это изначально хотел сам Булгаков. Всего в спектакле играют более 20 человек. Павла Ивановича Чичикова исполняет народный артист России и художественный руководитель пензенского театра — Сергей Казаков.

В спектакле есть место и самому Николаю Гоголю. Великого писателя играет Артем Тихомиров. Он постарался передать его образ, максимально приближенный к реальному. Причем вся атмосфера во время постановки наполнена мистикой.

При Пензенском театре существует лаборатория актерского мастерства «Первая скрипка». В ней занимаются дети, взрослые и люди с ограниченными возможностями здоровья. Один из ее участников, Максим Борисов, тоже задействован в спектакле «Мертвые души». Он исполняет роль Петрушки.