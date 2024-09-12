В Уфе прошло мероприятие в честь Дня трезвости

Участников объединили в команды по 10 человек, которые прошли специальный квест. Задания включали в себя поиск информации о последствиях употребления алкоголя, вейпа, табака. Также прошли мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи, по скандинавской ходьбе и танцевальный флешмоб.