В Уфе прошло мероприятие в честь Дня трезвости

В уфимском парке имени Аксакова прошло мероприятие, посвященное Всероссийскому дню трезвости. Специалисты Республиканского наркологического диспансера дали практические рекомендации студентам, как вести здоровый образ жизни.
Участников объединили в команды по 10 человек, которые прошли специальный квест. Задания включали в себя поиск информации о последствиях употребления алкоголя, вейпа, табака. Также прошли мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи, по скандинавской ходьбе и танцевальный флешмоб.