Радий Хабиров: «Мы не должны останавливаться на тех темпах, которые набрали»

Радий Хабиров вступил в должность Главы Республики Башкортостан. Сегодня прошла торжественная церемония инаугурации вновь избранного руководителя Башкортостана. Он поблагодарил всех за оказанное ему доверие и рассказал о задачах на ближайшую пятилетку.
В их числе, например, увеличить среднюю продолжительность жизни с 73 до 78 лет. А для этого нужно развивать все сферы. За пять лет должны завершить программу модернизации первичного звена здравоохранения, навести порядок во всех поликлиниках. Ежегодно необходимо строить не менее 4 млн квадратных метров жилья, развивать промышленность, вдвое увеличить объем инвестиций в регионе. Именно экономика, по словам Радия Хабирова, – основа роста благосостояния и качества жизни людей.
Ежегодно в республике будут увеличивать фонд на ремонт «фонящих» дорог. В числе крупных проектов – завершить «Южные ворота» в Уфе, в микрорайоне Кузнецовский затон построить еще один мост, а Восточный выезд соединить с трассой М-7 через улицу Галле. В Зауралье приступят к созданию железнодорожной ветки Сибай – Подольск – Новорудная. Построят новые спортивные объекты, а также завершат программу модернизации школ, параллельно приступив к капремонту детских садов. Республика даст старт и своей программе научно-технологического развития.