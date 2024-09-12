Радий Хабиров: «Мы не должны останавливаться на тех темпах, которые набрали»

Мы не должны останавливаться на тех темпах, которые набрали. Это показатели промышленного и сельхозпроизводства, это активная работа по привлечению инвестиций. Потому что без хорошо работающей экономики мы не выполним ни одну другую задачу. А это прежде всего – продолжать поддерживать специальную военную операцию, наших бойцов, членов их семей, обеспечивать обороноспособность страны. А для этого нужна хорошо работающая экономика и достаточное поступление доходов в бюджет республики. Мы должны сохранить общественно-политическую стабильность. И, конечно, делать жизнь людей лучше и комфортнее.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан