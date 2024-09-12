В роддоме Сибая продолжается капитальный ремонт

В дальнейшем у нас в 2025 году планируется реконструкция четвертого этажа, там, где расположено отделение патологии беременных. 2026 год – это пятый этаж, там, где родильный зал, операционные.

Фируза Акбулатова, заместитель главного врача ЦГБ г. Сибая по детству и родовспоможению