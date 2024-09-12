В Башкирии запустят новый мусоросортировочный комплекс

В Баймакском районе в самое ближайшее время запустят мусоросортировочный комплекс. Новое предприятие успешно прошло тестирование. На территории предприятия также есть полигон и цех для органического мусора, подготовлен котлован для пожарных резервуаров и хозяйственно-бытовых стоков.

Установлены весы, жилые вагончики с душевыми и кухней. На сортировке вахтовым методом будут работать 15-20 человек. Комплекс по переработке отходов построили в рамках реализации инвестпроекта «Башкирской экологической компании». Сюда уже привозят мусор из Сибая, Баймакского, Зилаирского и Хайбуллинского районов. Отсортированное и прессованное вторсырье отправится на переработку.