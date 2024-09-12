Как жителям Башкирии принять участие в проекте «Рекрут»

Любой житель республики и страны может стать участником программы «Рекрут». Об этом напомнил в интервью телеканалу БСТ руководитель регионального отделения ДОСААФ России по Башкортостану. Игорь Нурмухаметов также рассказал, что за месяц реализации участниками проекта «Рекрут» стали 750 человек. В основном это волонтеры и активисты, которые ездят по республике и рассказывают о службе по контракту.
Раньше эта работа никак не компенсировалась, с августа выплачивается материальная помощь в 50 тысяч рублей. Вознаграждение положено гражданам старше 18 лет, за исключением государственных и муниципальных служащих, военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Стать участником проекта «Рекрут» может каждый.
Напомним, подписать контракт на прохождение военной службы с Минобороны страны имеют право граждане от 18 до 65 лет. Все интересующие вопросы можно задать по номеру 122 ситуационного центра, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Военнослужащие могут получить почти от 3 миллионов 725 тысяч в год.