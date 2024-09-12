Как жителям Башкирии принять участие в проекте «Рекрут»

Любой житель республики и страны может стать участником программы «Рекрут». Об этом напомнил в интервью телеканалу БСТ руководитель регионального отделения ДОСААФ России по Башкортостану. Игорь Нурмухаметов также рассказал, что за месяц реализации участниками проекта «Рекрут» стали 750 человек. В основном это волонтеры и активисты, которые ездят по республике и рассказывают о службе по контракту.

Раньше эта работа никак не компенсировалась, с августа выплачивается материальная помощь в 50 тысяч рублей. Вознаграждение положено гражданам старше 18 лет, за исключением государственных и муниципальных служащих, военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Стать участником проекта «Рекрут» может каждый.

Необходимо обратиться в любое отделение ДОСААФ России, предоставить паспорт со стороны того, кто призывается, а со стороны рекрутера – паспорт, ИНН, СНИЛС и данные карты для выплат. Игорь Нурмухаметов, руководитель регионального отделения ДОСААФ России по Республике Башкортостан