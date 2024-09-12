В Башкирии остановили автобус с фальшивыми госномерами

Как оказалось, у этого водителя есть два микроавтобуса одинаковой марки, один из них — под категорию «D», другой подходил под категорию «B». Мужчина управлял автобусом без соответствующей категории, поэтому решил поменять госномер переоборудованного транспорта, совершая рейс из Учалов в Уфу. Всё и выяснилось. Пассажиры не ожидали такого развития событий. За нарушения водитель привлечён к административной ответственности. Автобус помещён на штрафстоянку.