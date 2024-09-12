В Уфе состоялась пресс-конференция баскетбольной команды «Динамо»

Сегодня провели первую предсезонную пресс-конференцию новой баскетбольной команды «Динамо». Клуб из Уфы представит регион в Высшей Лиге и Кубке России, что является значимым шагом для баскетбольного сообщества республики. Ранее баскетбольный «Уфимец» три раза выступал в Суперлиге, последние два сезона провёл в Студенческой Лиге. Теперь «Уфимец» станет звеном в баскетбольной вертикали.

Последние годы финансирование «Уфимца» было стабильное, мы понимали, что нужно создавать систему, вот это надстройка, когда команда «Динамо-Юниор» у нас существует, следующий этап — студенческая лига, основные игроки будут выступать в «Динамо».

Новый состав команды, включающий несколько игроков из Суперлиги и чемпионата Казахстана, был сформирован летом. Главным тренером стал Евгений Горев. Под его руководством в межсезонье команда уже провела пять контрольных матчей. Кубок России для «Динамо» начнётся с выездных матчей против «Чебоксарских Ястребов» и «УНИКС-2» 17-18 сентября. А 13 октября наша команда стартует в Чемпионате Высшей Лиге на домашней площадке зала «Динамо».