Радий Хабиров вступил в должность Главы Республики Башкортостан

Сегодня прошла торжественная церемония инаугурации вновь избранного руководителя Башкортостана. В здании Госсобрания, где прошло мероприятие, Радий Хабиров подвел краткие итоги предыдущего срока и обозначил, что еще предстоит сделать.

Событие, которое во многом определит тенденции развития республики на ближайшие годы. Обязательный ритуал церемонии — вынос флага и конституции России и Башкортостана. Таким образом, присягая на должность, глава подчеркивает верховенство закона и соблюдение интересов региона в своей будущей деятельности.

Радий Хабиров поблагодарил всех за доверие, оказанное на выборах, и кратко подытожил результаты прошедшей пятилетки. Республика добилась серьезных успехов в развитии всех сфер жизни. Рекордные объемы жилищного строительства, решение проблемы «обманутых дольщиков». Власти открыли уфимский хоспис и новые медучреждения. Вот только малая часть. Сейчас основная задача — не сбавлять темпы и достичь национальных целей страны, которые поставил Владимир Путин.

Главное — это люди. Мы несём ответственность за жизнь, здоровье и благополучие каждого из более 4 млн жителей республики. За пять лет ожидаемая продолжительность жизни в республике выросла до рекордных 73,2 года. Но мы должны жить до 78 лет. Это ключевой для нас показатель. При этом люди должны не просто доживать до таких лет, а жить активной насыщенной жизнью, с удовольствием. Как мы говорим, долго, достойно и дома. Радий Хабиров

А для этого нужно укреплять экономику. Радий Хабиров поручил правительству довести к 2030 году объём валового регионального продукта до 3,5 трлн рублей, а объем инвестиций увеличить вдвое — до 1,25 трлн. Промышленность ежегодно должна расти не менее чем на 5%. Не должно остаться ни одного ветхого и аварийного фельдшерско-акушерского пункта или поликлиники.

Дорожникам поручено довести до норматива большую часть федеральных и региональных дорог, завершить реконструкцию трассы Р-240 на обходе Стерлитамака и проект «Южные ворота» в Уфе. В микрорайоне Кузнецовский затон построят еще один мост, а «Восточный выезд» соединят с трассой М-7 через улицу Галле. В Зауралье приступят к созданию железнодорожной ветки Сибай-Подольск-Новорудная. Кроме того, увеличат Фонд по ремонту фонящих дорог.

Сейчас в нём около 4,5 млрд рублей. Поручаю обеспечить ежегодное увеличение этого Фонда на 1 млрд рублей, чтобы в 2030 году в нём было 9,5 млрд рублей. Радий Хабиров

Ряд новых проектов реализуют в сфере спорта: легкоатлетический манеж, Центр прогресса бокса и Академия тенниса. Продолжат строить ФОКи и бассейны в тех муниципалитетах, где их ещё нет, а в сфере культуры — модернизировать центры творчества. В течение пяти лет власти завершат реконструкцию Госцирка, приступят к строительству Дома науки и культуры Башкортостана. Республика приступает к реализации своей программы научно-технологического развития — одной из лучших среди пилотных регионов.

Во взаимодействии с бизнесом, вузами и научными организациями мы увеличим долю внутренних затрат на исследования и разработки в валовом региональном продукте до двух процентов. Сейчас этот показатель составляет полпроцента. Запустим не менее пяти собственных линий разработки высокотехнологичных товаров и услуг. Разработаем и передадим в производство не менее 300 новых передовых производственных технологий по таким приоритетным направлениям, как фотоника и микроэлектроника, беспилотные авиационные системы, химия, генетика, медицина, IT-технологии. Радий Хабиров

Среди гостей церемонии особенно много участников спецоперации и членов их семей. Их поддержка также в числе приоритетных. Усилят работу по реабилитации бойцов и их трудоустройству в мирной жизни. Как отметил Радий Хабиров, впереди пять лет напряжённой работы. Власти и дальше будут укреплять позиции Башкортостана.

Разумеется, самое главное — это развитие экономики. Мы не должны останавливаться на тех темпах, которые набрали. Это показатели промышленного и сельхозпроизводства, это активная работа по привлечению инвестиций. Потому что без хорошо работающей экономики мы не выполним ни одну другую задачу. А это прежде всего — продолжать поддерживать специальную военную операцию, наших бойцов, членов их семей, обеспечивать обороноспособность страны. А для этого нужна хорошо работающая экономика и достаточное поступление доходов в бюджет республики. Радий Хабиров

Со вступлением в должность главу республики поздравил полпред президента в ПФО Игорь Комаров, который отметил успехи Башкортостана и широкие возможности для дальнейшего развития.

Замечательно, когда реализацию проектов, которые начинали в период первой пятилетки, продолжат и дальше. Кстати, свидетельством этого является то, что в своём выступлении Радий Фаритович уделил большое внимание дальнейшему развитию, фактически представил подробную, детальную программу развития Башкортостана на предстоящий период — с конкретными мероприятиями, основными направлениями и цифрами. Игорь Комаров, полномочный представитель Президента России в Приволжском Федеральном Округе

Председатель Госсобрания Константин Толкачев, который руководил инаугурацией, заметил: нынешняя церемония прошла без излишних торжеств и быстро. Т. е. власти ценят время и намерены использовать его максимально эффективно.