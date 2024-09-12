Радий Хабиров вступил в должность Главы Республики Башкортостан

Сегодня прошла торжественная церемония инаугурации вновь избранного руководителя Башкортостана. В здании Госсобрания, где прошло мероприятие, Радий Хабиров подвел краткие итоги предыдущего срока и обозначил, что еще предстоит сделать.
Событие, которое во многом определит тенденции развития республики на ближайшие годы. Обязательный ритуал церемонии — вынос флага и конституции России и Башкортостана. Таким образом, присягая на должность, глава подчеркивает верховенство закона и соблюдение интересов региона в своей будущей деятельности.
Радий Хабиров поблагодарил всех за доверие, оказанное на выборах, и кратко подытожил результаты прошедшей пятилетки. Республика добилась серьезных успехов в развитии всех сфер жизни. Рекордные объемы жилищного строительства, решение проблемы «обманутых дольщиков». Власти открыли уфимский хоспис и новые медучреждения. Вот только малая часть. Сейчас основная задача — не сбавлять темпы и достичь национальных целей страны, которые поставил Владимир Путин.
А для этого нужно укреплять экономику. Радий Хабиров поручил правительству довести к 2030 году объём валового регионального продукта до 3,5 трлн рублей, а объем инвестиций увеличить вдвое — до 1,25 трлн. Промышленность ежегодно должна расти не менее чем на 5%. Не должно остаться ни одного ветхого и аварийного фельдшерско-акушерского пункта или поликлиники.
Дорожникам поручено довести до норматива большую часть федеральных и региональных дорог, завершить реконструкцию трассы Р-240 на обходе Стерлитамака и проект «Южные ворота» в Уфе. В микрорайоне Кузнецовский затон построят еще один мост, а «Восточный выезд» соединят с трассой М-7 через улицу Галле. В Зауралье приступят к созданию железнодорожной ветки Сибай-Подольск-Новорудная. Кроме того, увеличат Фонд по ремонту фонящих дорог.
Ряд новых проектов реализуют в сфере спорта: легкоатлетический манеж, Центр прогресса бокса и Академия тенниса. Продолжат строить ФОКи и бассейны в тех муниципалитетах, где их ещё нет, а в сфере культуры — модернизировать центры творчества. В течение пяти лет власти завершат реконструкцию Госцирка, приступят к строительству Дома науки и культуры Башкортостана. Республика приступает к реализации своей программы научно-технологического развития — одной из лучших среди пилотных регионов.
Среди гостей церемонии особенно много участников спецоперации и членов их семей. Их поддержка также в числе приоритетных. Усилят работу по реабилитации бойцов и их трудоустройству в мирной жизни. Как отметил Радий Хабиров, впереди пять лет напряжённой работы. Власти и дальше будут укреплять позиции Башкортостана.
Со вступлением в должность главу республики поздравил полпред президента в ПФО Игорь Комаров, который отметил успехи Башкортостана и широкие возможности для дальнейшего развития.
Председатель Госсобрания Константин Толкачев, который руководил инаугурацией, заметил: нынешняя церемония прошла без излишних торжеств и быстро. Т. е. власти ценят время и намерены использовать его максимально эффективно.
После вступления в должность главы республики Правительство автоматически уходит в отставку. В ближайшее время объявят новый состав. Однако, как сказал Радий Хабиров, кардинальных перестановок не предвидится. Будут незначительные точечные изменения. Впереди много амбициозных задач, к выполнению которых нужно приступить незамедлительно.