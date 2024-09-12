«Вносим вклад в общую победу»: как работают бойцы СВО из Башкирии

Сменяя друг друга. Мобилизованные из Башкортостана на Южнодонецком направлении вышли на очередную ротацию. У них есть несколько дней на отдых, стирку, чистку оружия. Также это время они используют для связи с родными.

По виду и не скажешь, что бойцы возвращаются с линии боевого соприкосновения. Увидев камеру, улыбаются и машут руками. Но лишь когда они спускаются в блиндаж и снимают с себя тяжёлую броню, понимаешь по голосу — ребята очень устали.

Коллектив у нас хороший, мы уже два года вместе. Задача у нас по закреплению. Окапываемся, закрепляемся. Иногда бывают и штурмы. Ну а деваться некуда, приходится справляться. У нас задачи такие. На гражданке я водителем был, колбасу возил. Сначала на хлебе работал. Сюда попал по мобилизации. Ребята хорошие, отзывчивые. Можно положиться на них. позывной «Кот»

Блиндаж строили под себя из стройматериалов, которые прислали с гуманитаркой из Башкортостана. Здесь всё по-простому, но большего и не надо, говорят мобилизованные. На отдых у ребят есть несколько дней. Но отлёживаться они не собираются. Всегда готовы выдвинуться вперед по приказу.

Стираемся, умываемся. Потом опять начинаем готовиться к боевому заданию. Заряжаем рации. Потом ротируем парней. Мы заходим, они выходят на отдых. позывной «Шахтёр»

Да мы думаем, когда домой приедем, как мы без этих звуков спать вообще будем. Тут ко всему привыкаешь. позывной «Кузьма»

Самый молодой из этой тройки, боец с позывным «Сирень». Не дождавшись повестки, сам отправился за ней в военкомат. Свой мужской поступок объясняет просто.

Почему пошел на СВО? Ну наши деды же воевали, вот и мы пошли защищать Родину. Таким образом вносим вклад в общую победу. позывной «Сирень»

Переведя дух с дороги, бойцы собираются в столовой. Сухпайки, выданные от Минобороны, разбавляют сладостями из дома. Чай с душистыми башкирскими травами, мёд с пасеки земляков. В такие минуты чувствуешь себя как дома, признаются ребята.

Управлять роботом должен уметь каждый боец подразделения. Мобилизованный с позывным «Эвил» говорит, что это не игрушка, а серьезный фронтовой дрон. Он уже не раз спасал жизни ребят на передовой. Преодолевая сложный ландшафт, доставлял на ЛБС боекомплект и вывозил раненых. А вот такие мягкие игрушки на бронежилетах есть у многих военнослужащих. Как напоминание о том, ради кого они защищают свою Родину.