«Вносим вклад в общую победу»: как работают бойцы СВО из Башкирии

Сменяя друг друга. Мобилизованные из Башкортостана на Южнодонецком направлении вышли на очередную ротацию. У них есть несколько дней на отдых, стирку, чистку оружия. Также это время они используют для связи с родными.
По виду и не скажешь, что бойцы возвращаются с линии боевого соприкосновения. Увидев камеру, улыбаются и машут руками. Но лишь когда они спускаются в блиндаж и снимают с себя тяжёлую броню, понимаешь по голосу — ребята очень устали.
Блиндаж строили под себя из стройматериалов, которые прислали с гуманитаркой из Башкортостана. Здесь всё по-простому, но большего и не надо, говорят мобилизованные. На отдых у ребят есть несколько дней. Но отлёживаться они не собираются. Всегда готовы выдвинуться вперед по приказу.
Самый молодой из этой тройки, боец с позывным «Сирень». Не дождавшись повестки, сам отправился за ней в военкомат. Свой мужской поступок объясняет просто.
Переведя дух с дороги, бойцы собираются в столовой. Сухпайки, выданные от Минобороны, разбавляют сладостями из дома. Чай с душистыми башкирскими травами, мёд с пасеки земляков. В такие минуты чувствуешь себя как дома, признаются ребята.
Управлять роботом должен уметь каждый боец подразделения. Мобилизованный с позывным «Эвил» говорит, что это не игрушка, а серьезный фронтовой дрон. Он уже не раз спасал жизни ребят на передовой. Преодолевая сложный ландшафт, доставлял на ЛБС боекомплект и вывозил раненых. А вот такие мягкие игрушки на бронежилетах есть у многих военнослужащих. Как напоминание о том, ради кого они защищают свою Родину.