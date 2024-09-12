В Башкирии археологи проводят раскопки на месте завода XVIII века

В Нефтекамске археологи начали проводить раскопки на месте Илдианского медеплавильного завода эпохи 18 века в западной части города. Проект реализуется за счет гранта Главы Башкортостана. Помимо научной деятельности, ученые обучают местных школьников азам археологии и прививают им интерес к изучению истории.

Для нефтекамских школьников такой урок истории в диковинку. Археологи из Уфы учат тонкостям раскопок на знаковом для учёных месте. Чуть ли не повсюду ребята находят непривычные их взору предметы.

Фрагмент керамики, стенка сосуда гончарного, который использовали лет 150-200 назад. Александр Колонских, научный сотрудник отдела археологического наследия южного урала института этнологических исследований УФИЦ РАН

Западная часть Нефтекамска для историков богата исследованиями. Именно на этой территории, заросшей ныне деревьями и кустарниками, располагался Илдианский медеплавильный завод эпохи 18 века. Предприятие принадлежало промышленникам, братьям Григорию и Лукьяну Красильниковым.

На этой территории был завод, об этом говорят отходы производства — вот смотрите. Вот шлаки, фрагмент металлической крицы, руды. Эльвир Камалеев, старший научный сотрудник института этнологических исследований УФИЦ РАН

Завод активно функционировал в течение шести лет. В декабре 1773 года на нем временно прекратили выпускать продукцию. Из-за вспыхнувшего крестьянского восстания под предводительством Емельяна Пугачева.

Во время пугачевского восстания он был разрушен, впоследствии был восстановлен, но уже не в таких масштабах. Мы здесь видим, в основном болотное железо использовалось, и оно быстро истощалось, и его не хватало. Айнур Тузбеков, заведующий отделом археологического наследия Южного Урала института этнологических исследований УФИЦ РАН

На территории площадью 70 гектаров располагались поселения. Предметы быта встречаются здесь на каждом шагу. Для обычного человека, не увлекающегося археологией, это всего лишь камни и неприметные куски глины. Но на самом деле здесь представлены фрагменты гончарной посуды, произведенной в 18 веке, с помощью которой жители на территории Илдианского завода готовили себе пищу. И, что интересно, грузило к рыболовной сети.

Раскопки в северо-западной части республики проводятся за счет гранта главы Башкортостана. Цель проекта — не только сохранить культурно-историческое наследие региона, но и заинтересовать школьников и студентов к изучению родного края через археологические экспедиции.

В июле мы нашли гвоздь длинный, и на конце он завернут. Он такой углубленный. Мы еще нашли крест, очень интересно. Рената Ахматгалеева, волонтер

Нам очень сильно всё понравилось, некоторые моменты даже увлекли, захотелось тоже немножко покопать, возможно, даже остаться здесь. Ксения Гарайшина, ученица 11 класса школы №4 г. Нефтекамск.

И самое интересное — это когда показывают какие-либо находки. И эти находки, как бы это сказать, перемещают тебя, наверное, далеко в прошлое. Камила Ахметова, ученица 11 класса школы №4 г. Нефтекамск