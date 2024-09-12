В Башкирии археологи проводят раскопки на месте завода XVIII века

В Нефтекамске археологи начали проводить раскопки на месте Илдианского медеплавильного завода эпохи 18 века в западной части города. Проект реализуется за счет гранта Главы Башкортостана. Помимо научной деятельности, ученые обучают местных школьников азам археологии и прививают им интерес к изучению истории.
Для нефтекамских школьников такой урок истории в диковинку. Археологи из Уфы учат тонкостям раскопок на знаковом для учёных месте. Чуть ли не повсюду ребята находят непривычные их взору предметы.
Западная часть Нефтекамска для историков богата исследованиями. Именно на этой территории, заросшей ныне деревьями и кустарниками, располагался Илдианский медеплавильный завод эпохи 18 века. Предприятие принадлежало промышленникам, братьям Григорию и Лукьяну Красильниковым.
Завод активно функционировал в течение шести лет. В декабре 1773 года на нем временно прекратили выпускать продукцию. Из-за вспыхнувшего крестьянского восстания под предводительством Емельяна Пугачева.
На территории площадью 70 гектаров располагались поселения. Предметы быта встречаются здесь на каждом шагу. Для обычного человека, не увлекающегося археологией, это всего лишь камни и неприметные куски глины. Но на самом деле здесь представлены фрагменты гончарной посуды, произведенной в 18 веке, с помощью которой жители на территории Илдианского завода готовили себе пищу. И, что интересно, грузило к рыболовной сети.
Раскопки в северо-западной части республики проводятся за счет гранта главы Башкортостана. Цель проекта — не только сохранить культурно-историческое наследие региона, но и заинтересовать школьников и студентов к изучению родного края через археологические экспедиции.
Найденные археологами артефакты пополнили коллекцию историко-краеведческого музея города. Ученые намерены включить территорию Илдианского завода к общественному пространству «Тропа здоровья». Чтобы в Нефтекамске и в целом в регионе появилась новая точка притяжения для туристов.