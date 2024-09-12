В Уфе прошёл заключительный этап первенства республики по летнему биатлону

Этими стартами спортсмены показали свою готовность к российским соревнованиям. В Первенстве участие приняли более 100 биатлонистов из Уфы и соседних регионов Республики. 

Биатлон — комплексный вид спорта, ведь здесь необходимо отрабатывать и стрельбу, и быстрый бег. Набор не только физической формы, но и стрелковой. Этим и занимаются биатлонисты в преддверии нового сезона. А готовность к основным стартам спортсмены и их наставники могут оценить на Республиканских промежуточных соревнованиях — Первенстве Республики.

Биатлон в Республике у нас очень сильно сейчас развивается. Благодаря тому, что у нас есть такие сильные спортсмены, как Антон Бабиков, Эдуард Латыпов — члены сборной России. Плюс молодое поколение, это у нас юниоры, вновь вышедшие в мужчин и женщин, очень сильно себя проявляют. Я думаю, что год/два, и результаты будут еще выше.

Эдуард Мустафин, главный судья первенства Республики Башкортостан по биатлону

Уже много лет Евгения Ярушина работает в качестве наставника. Тренировать башкирских биатлонистов она начала с 2016-го, до этого еще 4 года занималась с ребятами в Чебоксарах.

Регулярно ее воспитанники отличаются результатами на соревнованиях. Взять только первенство Республики, где в индивидуальной гонке её воспитанники вошли в призы. И таких побед немало.

Мы готовимся к зиме, конечно же, потому что все основные старты зимой у нас, потому что всё-таки у нас зимний биатлон. А это как небольшая скоростная работа для детей, хорошая встряска. Поэтому готовимся потихоньку к зиме, набираем объём, набираем силовую работу, набираем стрелковую работу.

Евгения Ярушина, тренер спортивной школы олимпийского резерва по биатлону Республики Башкортостан
Фото №1 - В Уфе прошёл заключительный этап первенства республики по летнему биатлону

Биатлонисты соревновались в двух гонках: индивидуальной и кросс-спринте в двух возрастных категориях. В индивидуальной гонке они преодолевали 12,5 километров с четырьмя огневыми рубежами. Матвей Костернов из Ишимбая финишировал шестым, подвели промахи на стрельбище. В его спортивной карьере были победы лишь на республиканском уровне. Возможно, в этом году спортсмен сумеет отобраться на старт страны. Окончательный состав команды на первенство России будет утвержден по итогам этого турнира.

уфавсердце

По промахам — я сам балбес, плохо стреляю. Гонка по трассе тяжелая, но нормально, все в одинаковых условиях бежим.

Матвей Костернов, участник первенства Республики Башкортостан по биатлону

Не с проста Республиканский старт было принято провести в Уфе, ведь через неделю биатлонисты 17-18 лет выступят на Первенстве России, которое пройдет на домашней, уже изученной трассе. А спортсмены от 15 до 16 лет отправятся в Саранск на старт такого же уровня.

Волна
Уфимская волна