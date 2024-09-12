В Уфе прошёл заключительный этап первенства республики по летнему биатлону

Этими стартами спортсмены показали свою готовность к российским соревнованиям. В Первенстве участие приняли более 100 биатлонистов из Уфы и соседних регионов Республики.

Биатлон — комплексный вид спорта, ведь здесь необходимо отрабатывать и стрельбу, и быстрый бег. Набор не только физической формы, но и стрелковой. Этим и занимаются биатлонисты в преддверии нового сезона. А готовность к основным стартам спортсмены и их наставники могут оценить на Республиканских промежуточных соревнованиях — Первенстве Республики.

Биатлон в Республике у нас очень сильно сейчас развивается. Благодаря тому, что у нас есть такие сильные спортсмены, как Антон Бабиков, Эдуард Латыпов — члены сборной России. Плюс молодое поколение, это у нас юниоры, вновь вышедшие в мужчин и женщин, очень сильно себя проявляют. Я думаю, что год/два, и результаты будут еще выше. Эдуард Мустафин, главный судья первенства Республики Башкортостан по биатлону

Уже много лет Евгения Ярушина работает в качестве наставника. Тренировать башкирских биатлонистов она начала с 2016-го, до этого еще 4 года занималась с ребятами в Чебоксарах.

Регулярно ее воспитанники отличаются результатами на соревнованиях. Взять только первенство Республики, где в индивидуальной гонке её воспитанники вошли в призы. И таких побед немало.

Мы готовимся к зиме, конечно же, потому что все основные старты зимой у нас, потому что всё-таки у нас зимний биатлон. А это как небольшая скоростная работа для детей, хорошая встряска. Поэтому готовимся потихоньку к зиме, набираем объём, набираем силовую работу, набираем стрелковую работу. Евгения Ярушина, тренер спортивной школы олимпийского резерва по биатлону Республики Башкортостан

Биатлонисты соревновались в двух гонках: индивидуальной и кросс-спринте в двух возрастных категориях. В индивидуальной гонке они преодолевали 12,5 километров с четырьмя огневыми рубежами. Матвей Костернов из Ишимбая финишировал шестым, подвели промахи на стрельбище. В его спортивной карьере были победы лишь на республиканском уровне. Возможно, в этом году спортсмен сумеет отобраться на старт страны. Окончательный состав команды на первенство России будет утвержден по итогам этого турнира.

По промахам — я сам балбес, плохо стреляю. Гонка по трассе тяжелая, но нормально, все в одинаковых условиях бежим. Матвей Костернов, участник первенства Республики Башкортостан по биатлону