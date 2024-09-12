В Уфе прошёл заключительный этап первенства республики по летнему биатлону

Этими стартами спортсмены показали свою готовность к российским соревнованиям. В Первенстве участие приняли более 100 биатлонистов из Уфы и соседних регионов Республики.
Биатлон — комплексный вид спорта, ведь здесь необходимо отрабатывать и стрельбу, и быстрый бег. Набор не только физической формы, но и стрелковой. Этим и занимаются биатлонисты в преддверии нового сезона. А готовность к основным стартам спортсмены и их наставники могут оценить на Республиканских промежуточных соревнованиях — Первенстве Республики.
Уже много лет Евгения Ярушина работает в качестве наставника. Тренировать башкирских биатлонистов она начала с 2016-го, до этого еще 4 года занималась с ребятами в Чебоксарах.
Регулярно ее воспитанники отличаются результатами на соревнованиях. Взять только первенство Республики, где в индивидуальной гонке её воспитанники вошли в призы. И таких побед немало.
Биатлонисты соревновались в двух гонках: индивидуальной и кросс-спринте в двух возрастных категориях. В индивидуальной гонке они преодолевали 12,5 километров с четырьмя огневыми рубежами. Матвей Костернов из Ишимбая финишировал шестым, подвели промахи на стрельбище. В его спортивной карьере были победы лишь на республиканском уровне. Возможно, в этом году спортсмен сумеет отобраться на старт страны. Окончательный состав команды на первенство России будет утвержден по итогам этого турнира.
Не с проста Республиканский старт было принято провести в Уфе, ведь через неделю биатлонисты 17-18 лет выступят на Первенстве России, которое пройдет на домашней, уже изученной трассе. А спортсмены от 15 до 16 лет отправятся в Саранск на старт такого же уровня.