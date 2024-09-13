Эксперты дали оценку выступлению Главы Башкирии на церемонии инаугурации

Накануне Радий Хабиров официально вступил в должность Главы Башкирии. Во время церемонии инаугурации он произнес речь, в которой обозначил главные задачи своей управленческой команды на ближайшие пять лет. Эксперты дали собственную оценку его выступлению.
Жители высказали свое мнение, проголосовали и мы увидели действительно высокий уровень доверия Радию Фаритовичу. Это оценка работы, проделанной Главой республики и его командой. Я считаю, очень хорошо, когда Глава региона, тем более такого важного для страны, избирается на второй срок. Действительно, мы видим очень большие успехи в экономике и социальной сфере, культуре, промышленности. Очень хорошо, что проекты, которые начинались в период первой пятилетки, будут ускоряться, их реализация продолжится в следующий период.Игорь Комаров, полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе
Главой республики обозначены наши приоритетные цели – доведение валового регионального продукта до 4 трлн рублей и инвестиций в основной капитал до 1,25 трлн рублей к 2030 году. Мы ориентируемся исключительно на верхние планки поставленных задач.Рустам Муратов, первый заместитель премьер-министра правительства Башкирии – министр экономического развития и инвестиционной политики РБ
Главой республики уделяется большое внимание промышленности. Я уверен, что в следующую пятилетку она будет развиваться еще эффективнее. Мы видим, что существующий курс продолжится и республика примет активное участие в реализации новых нацпроектов, направленных на достижение технологического лидерства Российской Федерации.Александр Шельдяев, вице-премьер – министр промышленности, энергетики и инноваций Башкирии
Я могу отметить, что с приходом Радия Фаритовича стали проявляться не только внешние признаки его активности, например, инвестчасы на всех уровнях или появление бизнес-омбудсменов. Именно с его приходом в 2018 году была разработана программа развития республики. Прохиндеи рисуют такие программы на 30 лет, понимая, что их не будет к тому времени на политической арене. Я отдаю должное Радию Фаритовичу за пятилетнюю программу, рассчитанную на своего срок руководства. Мелочь, но она серьезно его иллюстрирует как зрелого, ответственного главу.Рустам Камалов, кандидат экономических наук, доцент Уфимского филиала Финансового университета при правительстве РФ
Одним из первых после вступления в должность Главы республики Радий Хабиров создал совет по правам человека и развитию институтов гражданского общества. На мой взгляд, сейчас данный институт в регионе находится на начальном этапе своего развития. Мы, граждане, только начинаем осознавать необходимость его существования. Республика успешно справляется с формированием позитивных и актуальных направлений, и развитие институтов гражданского общества, судя по ситуации, для Радия Хабирова является важной деталью развития региона в целом.Сергей Жуков, член совета по правам человека и развитию институтов гражданского общества в РБ
Если говорим об экономических показателях, то мы можем наблюдать только за 2024 год прирост производства в промышленности — на 5,9%. Производство продуктов растениеводства и животноводства также увеличилось. Хорошими темпами развивается сфера туризма.Гузалия Галимова, кандидат экономических наук, доцент, завкафедрой финансов и налогового регулирования УУНиТ
У Радия Хабирова большой авторитет среди участников специальной военной операции. Его имя на передовой знают не только выходцы из Башкирии, но и других регионов. За два года службы на специальной военной операции я видел, как Башкирия, народ и сам Радий Фаритович помогают воинам из республики — и не только бойцам именных батальонов, но и из других воинских частей и подразделений. Гуманитарная поддержка очень значительна, её чувствуют и военнослужащие из других регионов. Несколько раз они мне признавались в своем искреннем восхищении. Также немаловажна и помощь семьям бойцов. И в этом, повторюсь, большая заслуга Главы.Борис Дудко, Герой России, гвардии майор