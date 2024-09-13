Эксперты дали оценку выступлению Главы Башкирии на церемонии инаугурации

Одним из первых после вступления в должность Главы республики Радий Хабиров создал совет по правам человека и развитию институтов гражданского общества. На мой взгляд, сейчас данный институт в регионе находится на начальном этапе своего развития. Мы, граждане, только начинаем осознавать необходимость его существования. Республика успешно справляется с формированием позитивных и актуальных направлений, и развитие институтов гражданского общества, судя по ситуации, для Радия Хабирова является важной деталью развития региона в целом.

Сергей Жуков, член совета по правам человека и развитию институтов гражданского общества в РБ