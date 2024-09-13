В Уфе за сутки задержали 6 пьяных водителей

Специалистам удалось задержать 6 водителей, которые управляли транспортом в состоянии опьянения. Всего сотрудники ГАИ пресекли 234 нарушения правил дорожного движения. Из них 28 нарушений правил ремней, 22 невыполнения требования уступить дорогу пешеходам, 11 нарушений правил перевозки детей-пассажиров. Кроме того, к ответственности привлечены 13 пешеходов за нарушение требований ПДД.