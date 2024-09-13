В Уфе проходит кулинарный фестиваль «Гастро-мастер»

Представители 15 регионов страны приехали на ежегодный кулинарный фестиваль «Гастро-мастер». Присоединились гости из ЮАР, Казахстана и Узбекистана. В этом году тема чемпионата – «Сохранение традиций народов, проживающих в Республике Башкортостан».

Насыщенная программа включает в себя дегустацию, мастер-классы, а также деловую программу. Победители смогут пройти обучение в специальной школе в Москве, выбрав любое направление. На фестивале не только соревнуются, но еще и обсуждают актуальные вопросы.